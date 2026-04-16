A Coruña, la ciudad que duerme de pie, ya es oficialmente la capital española del ocio nocturno

La pista de la sala Pelícano acogió ayer las jornadas que inauguraban la capitalidad de la noche coruñesa Quintana

Sirvió una cita de Goethe para echar el cierre, y también para ilustrar, el espíritu de las charlas con las que A Coruña estrenó su condición de ‘Capital de la vida nocturna de España’: “La noche es la mitad de la vida, y la mejor mitad”. Al dramaturgo alemán lo sacó a colación José López Campos, conselleiro de Cultura e Xuventude, en su alocución de clausura en la sala Pelícano. Pero no ejerzamos de Christopher Nolan y empecemos el relato por su final, por redondo y gráfico que sea. Hasta entonces, una veintena de expertos, empresarios y políticos habían sacado el bisturí y analizado la realidad de A Coruña y la tendencia nacional del ocio nocturno, dentro de las jornadas ‘La innovación en el sector del ocio y los espectáculos. Los nuevos hábitos y tendencias de consumo’.

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El evento tuvo lugar en una de las 100 mejores discotecas del mundo, tal y como la definió el miércoles la revista ‘Dj Mag’. Y eso es algo de lo que presume la ciudad que abandera la marcha del noroeste y que capitaliza el debate nacional desde ayer. Organizado por Diageo, la Federación de Empresarios de Ocio y Espectáculos y Galicia de Noite, en colaboración con la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña, en el análisis se colaron muchos datos y reflexiones dirigidos a la gestión de quien debe ponerse al día y captar las tendencias de mercado, pero también hubo lugar para la sociología, la psicología y el debate a pie de calle. Es decir, para los factores que no van al bolsillo del hostelero y sí al disfrute o a la convivencia con el cliente y el vecino.

Políticos

Lara Meneses, Directora Xeral de Xuventude de la Xunta de Galicia, fue una de las encargadas de abrir la jornada. Y ahí fue donde empezó a quedar claro que, lejos de estigmas pretéritos, el ocio nocturno es una industria que preocupa y que valoran las administraciones. “No debemos dejar al ocio nocturno de lado; innovar es escuchar a la juventud y anticiparse a sus necesidades”, dijo. Más adelante quedaría claro, además, que la noche ya no es solamente cosa de ese primer segmento de edad, y que los que hace 20 años que tenían 20 empiezan a reclamar su sitio. Meneses, además, le puso cifras al papel de festivales como las Wake Up. “La oferta cultural es el 3 por ciento de la economía”, subrayó.

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Si a Meneses le tocó romper el hielo, sobre el conselleiro de Cultura y Xuventude, José López Campos, recayó rebajar el tono y echar el cierre, tal y como se mencionó al comienzo. Lo hizo desde el la poesía, el refranero popular y la experiencia propia. Pasó de Goethe a eso de que “de noche, todos los gatos son pardos”, que le valió para ilustrar cómo el ocio nocturno sirve para igualarnos a todos con la excusa de la diversión. Y lo dice quien, en su día, también fue un orgulloso empresario hostelero. “Ahora hay menos oferta, pero de muchísima más calidad, y para un público más exigente”, aseveró.

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A Montserrat Paz, concejala de Seguridad Ciudadana, le tocó explicar el paradigma de A Coruña como ciudadad que cumple seis años sin botellón. “Es habitual plantear el debate como un pulso entre el ocio y los vecinos, pero no debe ser así; existe un modelo que antepone el diálogo”, comentó. “Cuando hemos tenido que ser drásticos, lo hemos sido; en enero de 2020 se terminó el botellón en la ciudad; no era solidario con el ocio nocturno; se trata de buscar mayores garantías para la ciudadanía y los hosteleros, es clave”.

Actores locales

Si bien la cita tuvo lugar en la bandera del ocio coruñés a nivel internacional, el mapa estaría incompleto sin otros modelos de fiesta como el que representan, por ejemplo, Tomi Legido y la Mardi Gras. El programador y uno de los grandes nombres de la industria cultural de A Coruña participó en la mesa redonda sobre la gestión de la vida nocturna y la retención del talento. Más de un cuarto de siglo después de su llegada a Monte Alto, Mardi Gras puede presumir, el otro registro diferente, de haber visto nacer a algunas de las estrellas que ahora llenan estadios a nivel nacional e internacional.

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Por su parte, Luis Varela, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, no quiso perderse detalle de un sector con el que sus representados están condenados a entenderse, y con el que quiso escenificar su buena sintonía. No intervino, pero tampoco se perdió detalle. “Fue una buena manera de estar todos en contacto, y nos dieron la enhorabuena por acudir; tenemos que aprender a convivir, porque somos todos usuarios del ocio de una manera u otra”, confesó a El Ideal Gallego.

Conclusiones

El tardeo y la transformación de los espacios de ocio, con el tan de moda concepto de la experiencia, centraron el debate, los pronósticos y el análisis de los especialistas. Básicamente, pueden resumirse los puntos en común como que el primero ha llegado para quedarse y que el segundo, derivado de los nuevos hábitos de consumo y la exigencia, obliga a una cada vez mayor inversión y renovación.

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“Los jóvenes de entre 20 y 25 años seguirán siendo los grandes protagonistas del ocio, sin embargo el segmento de 30 a 40 años ganará peso de forma notable y la edad se diversificará hasta los 60 años, lo que se vincula con el bum del tardeo”, se derivó de una jornada que solamente fue el pistoletazo de salida a la oficialización de la condición de A Coruña como referente del ocio nocturno nacional. Y la explicación de los porqués.