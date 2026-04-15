Visita para conocer las obras de la fábrica de biocarbón de Ferroglobe

Visita de las autoridades locales y autonómicas a Ferroglobe Carlota Blanco

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, visitaron este miércoles las instalaciones de la empresa Ferroglobe, con instalaciones en el polígono de Sabón, para interesarse por los avances que registra el proyecto de la nueva la planta de biocarbón.

Esta instalación se destinará a la producción de carbón vegetal a través de un proceso de descomposición química de madera limpia, lo que servirá para sustituir parcialmente el consumo que tiene de carbón. El recinto estará dividido en dos zonas: por un lado se habilitará un espacio de recepción, almacenamiento y procesado de madera. Por otro, se creará la propia factoría de biocarbón, de modo que estos espacios quedarán integrados en la fábrica actual.

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El Gobierno gallego destaca que se trata de un proyecto de descarbonización industrial “pionero”. en Galicia. La conselleira de Medio Ambiente indicó que este tipo de iniciativas permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, explicó que Galicia ha consolidado su posición como la comunidad española que más logró reducir en 2024 “las emisiones netas de estos gases “con respecto a 1990”. En concreto, el descenso registrado en este período fue del 68,5% frente al 12,8% en que se sitúa la media nacional.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, destacó que Ferroglobe es una fábrica de “referencia” en el municipio que genera 120 puestos de trabajo directos y que cuenta con una “historia y consolidación muy importante”. A esto añadió que esta nueva factoría creará otros 25 puestos de trabajo. 