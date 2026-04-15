Una cervecería heavy de A Coruña organiza una fiesta por el aniversario del gran apagón

Cervecería Skol en la calle Sol Cedida

A pesar de que Bruce Dickinson convirtió su miedo a la oscuridad ('Fear of the Dark') en una de las frases más coreadas tanto por los fans de Iron Maiden en particular como por el público heavy en general, lo cierto es que es que la relación entre el poder del metal, las cabalgadas por el mástil de la guitarra y las tinieblas son más que evidentes. Quizás por eso, y también por la mística que se vivió hace solamente un año, los responsables de la cervecería Sköl (Vikings and Beers) han decidido retomar el espíritu del gran apagón del 28 de abril de 2025 y celebrar una gran fiesta de aniversario.

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Según explica la propiedad, esa jornada fue “una de las noches más especiales del año pasado”, ya que las dificultades, al igual que en muchos negocios, unieron a la clientela más fiel. “Dentro de lo que fue ese día, nos quedamos con que todos nos reunimos alrededor de las velas y las mesas del Sköl para compartir todos juntos una tarde-noche increíble. Os esperamos en nuestras mesas, con buena hidromiel y música un año más”, subraya el comunicado hecho público.

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Y es que el establecimiento, situado en el número 27 de la calle Sol, es posiblemente uno de los pocos que gozan de buena salud en la zona del Orzán. Se trata de un punto de reunión para un público muy específico, en el que puede disfrutarse desde la salsa más picante del mundo a chupitos de inspiración épica o partidas de futbolín. Además, el buenrollismo, la camaradería y la fidelidad de los habituales son otras de las señas de identidad de un local que, aunque nacido en 2023, parece llevar allí toda la vida. Además, se trata de uno de los pocos templos heavy que sobrevive en una ciudad que ha visto nacer giras de Iron Maiden, ha disfrutado de Manowar, Judas Priest o Sepultura como parada, o incluso inicio, de sus giras mundiales.