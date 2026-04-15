Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una cervecería heavy de A Coruña organiza una fiesta por el aniversario del gran apagón

Será el martes 28 en la calle Sol del Orzán

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/04/2026 10:13
Pub Skol en la calle Sol
Cervecería Skol en la calle Sol
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

A pesar de que Bruce Dickinson convirtió su miedo a la oscuridad ('Fear of the Dark') en una de las frases más coreadas tanto por los fans de Iron Maiden en particular como por el público heavy en general, lo cierto es que es que la relación entre el poder del metal, las cabalgadas por el mástil de la guitarra y las tinieblas son más que evidentes. Quizás por eso, y también por la mística que se vivió hace solamente un año, los responsables de la cervecería Sköl (Vikings and Beers) han decidido retomar el espíritu del gran apagón del 28 de abril de 2025 y celebrar una gran fiesta de aniversario.

Dani, Julius y Eric, el staff del Sköll, durante la presentación de la fiesta | Quintana

El fiestón de la semana en A Coruña tiene acento argentino

Más información

Según explica la propiedad, esa jornada fue “una de las noches más especiales del año pasado”, ya que las dificultades, al igual que en muchos negocios, unieron a la clientela más fiel. “Dentro de lo que fue ese día, nos quedamos con que todos nos reunimos alrededor de las velas y las mesas del Sköl para compartir todos juntos una tarde-noche increíble. Os esperamos en nuestras mesas, con buena hidromiel y música un año más”, subraya el comunicado hecho público.

Pubs de heavy en A Coruña: quedan dos y el de la guitarra

Más información

Y es que el establecimiento, situado en el número 27 de la calle Sol, es posiblemente uno de los pocos que gozan de buena salud en la zona del Orzán. Se trata de un punto de reunión para un público muy específico, en el que puede disfrutarse desde la salsa más picante del mundo a chupitos de inspiración épica o partidas de futbolín. Además, el buenrollismo, la camaradería y la fidelidad de los habituales son otras de las señas de identidad de un local que, aunque nacido en 2023, parece llevar allí toda la vida. Además, se trata de uno de los pocos templos heavy que sobrevive en una ciudad que ha visto nacer giras de Iron Maiden, ha disfrutado de Manowar, Judas Priest o Sepultura como parada, o incluso inicio, de sus giras mundiales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Morriña Fest suma cuatro nuevos nombres a su cartel
Óscar Ulla
Joven desaparecido en Vilasantar

Localizado el joven de 17 años desaparecido en Vilasantar
EP
Terminal del aeropuerto de Alvedro

El aeropuerto de Alvedro incrementará hasta en un 70% sus operaciones diarias ante el cierre temporal del de Santiago
Lucía Tenreiro
El lotero Manuel Reija, en la mañana de este miércoles

Una tarjeta de crédito sitúa a Alonso en Carrefour y San Agustín los días de sellado y comprobación de la Primitiva millonaria
Lara Fernández