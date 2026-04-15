Un robot espanta jabalíes en Varsovia mientras A Coruña convive con ellos

Robot con jabalíes Instagram

La imagen de una manada de jabalíes huyendo de un robot humanoide en Varsovia ha dado la vuelta al mundo. Pero, aunque la escena pueda parecer lejana o incluso futurista, lo cierto es que el problema de fondo no resulta tan ajeno en ciudades como A Coruña.

En la capital polaca, el uso del robot Edward Warchocki ha abierto el debate sobre soluciones tecnológicas para ahuyentar a estos animales. Allí, como en muchas grandes urbes europeas, la presencia de jabalíes en zonas urbanas es cada vez más habitual y genera preocupación por la seguriada y la convivencia.

Sin embargo, en A Coruña la situación vive de una forma más cotidiana y menos tecnológica. En los últimos años, los vecinos han alertado en numerosas ocasiones de la presencia de jabalíes en barrios periféricos e incluso en áreas más céntricas, especialmente durante la noche. Parques, carreteras y zonas residenciales se han convertido en escenarios habituales de estos encuentros.

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A diferencia de Varsovia, donde se empiezan a explorar soluciones innovadoras como robots, en la ciudad gallega la gestió sigue apoyándose en métodos tradicionales: avisos a la policía local, intervención de agentes medioambientales o dispositivos de control puntual.

El origen del problema, eso sí, es prácticamente idéntico en ambos casos. La expansión urbana, la abundancia de alimento fácil, como basura o restos orgánicos y la ausencia de depredadores naturales han empujado a los jabalíes a acercarse cada vez más a las ciudades.

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El contraste deja una pregunta en el aire, ¿deberían ciudades como A Coruña empezar a mirar hacia este tipo de tecnologías o apostar por reforzar sistemas actuales?