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A Coruña

Los usuarios del tren sufren más de hora y media de retraso en un servicio entre Madrid y A Coruña

El convoy, que debería haber partido de Chamartín a las 17.10 horas, no lo haría hasta las 18.40 hacia la urbe herculina

Dani Sánchez
Dani Sánchez
15/04/2026 19:00
Una persona mira la pantalla, en la estación de tren de A Coruña
Una persona mira la pantalla, en la estación de tren de A Coruña
Javier Alborés
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Más de hora y media de retraso es lo que han tenido que sufrir los viajeros del AVE 04375 de esta tarde entre Madrid y A Coruña. El convoy, que cada día realiza la misma ruta a las 17.10 horas, en la tarde de este miércoles no partiría hasta las 18.40.

Pantalla de información en la estación de tren de A Coruña

Los usuarios habituales del tren se sienten “abandonados” ante los retrasos en el Eje Atlántico

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Algunos de los usuarios, visiblemente molestos por la demora del servicio, mostraron su indignación y su incredulidad a través de las redes sociales. Sin anuncios a través de la megafonía de la estación de Chamartín-Clara Campoamor ni mensajes de texto de Renfe anunciando el retraso, los viajeros no supieron ni la incidencia de tren ni si finalmente partiría hasta pasadas las 18.15 horas.

Este trayecto, diariamente usado por muchas personas con residencia en Zamora y trabajo en Madrid, suele registrar este tipo de incidencias. De hecho, solo durante la jornada de este miércoles se han registrado retrasos en otros dos servicios con origen o destino la capital española desde A Coruña. Una tónica cada vez más habitual en trayectos de Larga Distancia.

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