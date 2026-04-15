Los taxis de A Coruña prestarán servicio en Alvedro

Parada de taxis en los Cantones Javier Alborés

La Xunta aprobó este miércoles la resolución para que los taxis de A Coruña puedan prestar servicio en el aeropuerto de Alvedro mientras esté cerrado el aeródromo compostelano de Santiago-Rosalía de Castro en Lavacolla, entre el 23 de abril y el 27 de mayo.

La semana pasada se celebró una reunión de la comisión de seguimiento del convenio para la prestación del servicio de autotaxi en el aeropuerto de Alvedro, situado en el municipio coruñés de Culleredo.

El convenio, que entró en vigor el pasado 16 de marzo, establece que hay treinta y cinco licencias de taxi en primera fila en la terminal, de las que cinco serán de A Coruña, y, además, otros treinta conductores coruñeses formarán parte de una bolsa de reserva.

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Ahora ya está firmada la resolución, según informa la Xunta en un comunicado, para que todos los taxis de A Coruña puedan prestar servicio en Alvedro.

Entre el 23 de abril y el 27 de mayo, en previsión del aumento de vuelos en el aeropuerto coruñés, aumentará el servicio de taxi por encima de esos treinta y cinco que establece el convenio, tal como ha propuesto el Ayuntamiento herculino.

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La Xunta destacó que esto sirve para dar una solución inmediata y eficiente con el establecimiento durante este tiempo de un régimen específico que permita la prestación del servicio de taxi.

Culleredo planteó que haya preferencia en el inicio de cada servicio a los taxistas de Culleredo, como dicta el convenio.

Habrá una autorregulación de la bolsa de taxis de A Coruña, para abordar aquellos que deban funcionar cuando no estén los 35 de salida, y serán las asociaciones coruñesas y el Ayuntamiento de A Coruña quienes la regulen.