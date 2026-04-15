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A Coruña

Londres se rinde a la Orquesta Sinfónica de Galicia

El Cadogan Hall, que agotó el papel con semanas de antelación, confirma el éxito de la gira de la OSG por tierras británicas

Esther Durán
15/04/2026 23:08
Inés Rey acompañó a la OSG en esta histórica cita para la agrupación coruñesa
Inés Rey acompañó a la OSG en esta histórica cita para la agrupación coruñesa
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Londres se rindió este miércoles a la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). La capital inglesa, eje central de la gira de la OSG por el Reino Unido, confirmó este miércoles el éxito de este tour, consolidando el carácter histórico de esta salida a tierras británicas.

El Cadogan Hall, que había agotado el papel con semanas de antelación, despidió con aplausos a la orquesta en una nueva noche marcada por la intensidad artística.

La ciudad de Birmingham fue la segunda parada del tour de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los 2.600 asistentes al concierto despidieron en pie y con una gran ovación a los músicos de la formación coruñesa

Birmingham despide con el público en pie y una gran ovación a la Sinfónica

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En esta ocasión especial estuvo presente la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que mostró su apoyo a la OSG en una actuación histórica. Y no era histórica solo por el lleno, sino por la confirmación del impacto extraordinario que la OSG genera en cada una de sus actuaciones.

"Este día marca a traxectoria da formación, impulsada cara a súa interncionalización grazas ao respaldo que lle amosamos desde o Concello", aseguraba Inés Rey. "Non tiñamos dúbida da valía dos nosos músicos, creo que o éxito que están a ter na xira británica confirma o que sempre dicimos: que a OSG é un referente internacional ademais dunha excelente embaixadora da nosa cidade", completa la regidora.

Así, la OSG ha cosechado éxitos ya en Bristol, Birmingham, Basingstoke, Manchester  y Londres, con una acogida triunfal. Ahora, la Sinfónica visitará Nottingham y Sheffield, que cerrará una gira que está dejando huella en Inglaterra.

Concerto da Orquestra Sinfónica de Galicia en Bristol

A Orquestra Sinfónica de Galicia inaugura en Bristol a súa xira polo Reino Unido

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Citas especiales

Todas las citas hasta la fecha han tenido su momento simbólico. En Bristol y Basingstoke la orquesta llevó el programa un paso más allá con la interpretación de un bis, 'Negra sombra', la obra basada en el poema de Rosalía de Castro, con arreglos de Pete Hope. 

Por su parte, en Manchester se estrenó la composición 'Ruada', de Fernando Buide, creada específicamente para esta gira y recibida con entusiasmo. Además, también han estado presente en esta gira las creaciones de Rogelio Groba, poniendo el ojo así en las composiciones gallegas para una gira histórica.

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