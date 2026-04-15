La Policía Nacional detiene a un gestor que habría estafado 190.000 euros a una cliente

Un policía nacional trabaja en una estafa Policía Nacional

La Policía Nacional procedió el pasado día 9 de abril a la detención de un hombre por la estafa de 190.000 euros a una mujer, dinero que le había cobrado por supuestamente realizar diferentes gestiones.

Los hechos suceden en enero de 2024, cuando la víctima que residía en Suiza con su marido, decide trasladarse a residir a España, tras el fallecimiento de aquel, llegando a cobrar una importante póliza de defunción.

Una vez llega a la ciudad de A Coruña decide gestionar el cobro de la póliza y regularizar su situación administrativa en España, para lo que acude, aconsejada por un conocido, a un gestor.

Dicho gestor, aprovecha la situación de vulnerabilidad de la víctima, sin apoyo familiar ni social en el país y en situación irregular, además de su desconocimiento de la materia, para cobrarle la cantidad de 191.000 euros a cambio de gestionar el cobro del seguro por defunción, la pensión de viudedad y la tramitación de la residencia en nuestro país. Esta cantidad triplicaría los honorarios habituales que un profesional cobraría por las gestiones.

El gestor le indicaba que la mayor parte del dinero solicitado era para gastos, como viajes a Suiza o la supuesta agilización mediante pago, a sus contactos con la policía, para los trámites de regularización; y otra parte restante su comisión por los servicios prestados.

Además, este gestor no llegó a realizar ningún trámite de los referidos.

Una vez recibido el dinero en una cuenta abierta por el presunto autor, sugiere a la victima no salir mucho de su domicilio para no ser vista por la policía, no realizar trámites en el banco y no interesarse por las gestiones que se llevan a cabo, bajo pretexto de que las mismas puedan ser paralizadas por el banco o la policía. Del mismo modo daba evasivas y excusas sobre el avance en los trámites, llegando a ejercer durante un tiempo un control férreo sobre la víctima, que no podía disponer de su propio dinero para sus gastos diarios.

La investigación determinó que el autor abrió una cuenta bancaria destinada a ingresar el dinero estafado, haciendo múltiples reintegros en metálico y varias transferencias a empresas de alguna manera vinculadas a él o a sus familiares, con el objeto de dificultar la trazabilidad del dinero, así como su bloqueo y recuperación y darle apariencia de legalidad, sin que llegase a realizar ninguno de los trámites solicitados por la victima.

Tras la práctica de las diligencias policiales y el bloqueo de la cuenta bancaria utilizada, ha sido recuperado parte del dinero estafado y el detenido ha sido puesto a disposición judicial.