Ingenieros de Caminos proponen divulgar la historia de un edificio histórico de A Coruña, la Lonja del Gran Sol

Lonja del Gran Sol Quintana

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, con sede en A Coruña, ha identificado siete obras públicas que requieren trabajos de conservación, rehabilitación señalética o difusión pública y que también tienen un potencial turístico.

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Dos de ellas están situadas en la provincia de A Coruña (la lonja de Gran Sol del puerto herculino y la presa de Meicende), otras tantas en Ourense (la estación de Boborás en O Carballiño y Red Termal de Ourense), otras dos en Pontevedra (el depósito de Aguas de O Castro y el Baluarte Ángulo dos Demos de la Muralla de Tui), y uno en Lugo, el túnel de Montefurado.

Edificio portuario

La Lonja del Gran Sol, ubicada en el muelle de A Palloza, se conserva en un “estado estructural aceptable”, aunque presenta “signos de envejecimiento propios del paso del tiempo” y del “ambiente marino”, según asegura este análisis del Colegio de Ingenieros.

“Resulta prioritario compatibilizar su mantenimiento operativo con acciones de conservación patrimonial y divulgación a través de recursos interpretativos —paneles informativos, visitas guiadas o un pequeño espacio expositivo— que expliquen la relevancia de la lonja en la historia económica y portuaria de la ciudad”, afirma la entidad.

Los ingenieros también indican que así se daría “continuidad a su uso” y se pondría “en valor como ejemplo destacado de la simbiosis entre ingeniería civil y arquitectura portuaria del siglo XX”. “Su actividad portuaria y comercial es testimonio material de la importancia estratégica que el mar y la pesca han tenido en la historia de A Coruña”, destacan.

Bóvedas múltiples

Este análisis también hace referencia a la presa de Meicende, en Arteixo. “Pese a sus más de 60 años de servicio puede considerarse en un estado general satisfactorio, aunque presenta los signos lógicos de envejecimiento propios de una infraestructura de su época”, avisa el Colegio de Ingenieros.

La estructura de bóvedas múltiples —particularmente sensible a la degradación del hormigón y a posibles filtraciones en las juntas— requiere una vigilancia continua para garantizar su estabilidad y estanqueidad, según explican los ingenieros.

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Ante esta situación, la propuesta de estos expertos pasa por la realización de una inspección técnica integral con métodos modernos. A su juicio, esto permitiría identificar deterioros incipientes y planificar intervenciones de conservación preventiva.

“La presa de Meicende debería ser puesta en valor como un elemento destacado del patrimonio de la ingeniería civil gallega. Su singular tipología de bóvedas múltiples —una rareza en España— justifica su inclusión en inventarios de patrimonio industrial e hidráulico. Se propone complementar las tareas de mantenimiento con iniciativas de divulgación técnica y cultural, como la instalación de paneles informativos o la creación de un pequeño itinerario interpretativo. Estas acciones contribuirían a destacar su relevancia histórica y tecnológica como testimonio del desarrollo industrial de A Coruña en el siglo XX”, afirma el Colegio de Ingenieros.