Acto ante el monumento del Campo da Rata por el aniversario de la II República, en una imagen de 2013 Pedro Puig

Unas mil personas asistieron hace 25 años en el Campo da Rata a la inauguración del monumento en honor a los fusilados durante la Guerra Civil, un acto al que asistieron el artista Isaac Díaz Pardo, encargado de dirigir la construcción de esta obra, y el entonces alcalde, Francisco Vázquez. Hace 50 años, el palacio municipal de María Pita recibía una talla realizada por el escultor Ladislao Stern, sobre dibujo original del pintor José Ramón. A estas alturas de 1951, 75 años atrás, El Ideal Gallego se hacía eco del interés del Deportivo por Pahiño, que acabaría convirtiéndose en futbolista blanquiazul. Hace un siglo, en 1926, se estudiaban importantes mejoras en la zona de Riazor, como la ampliación de la playa y la construcción de un estadio.

Domingo, 15 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Inaugurado el monumento del Campo da Rata

Sin rencor, sin acritud, dejando claro que se trata de un monumento que sólo pretende hacer justicia, de un acto lógico, Francisco Vázquez y el artista Isaac Díaz Pardo inauguraron ayer, 14 de abril de 2001, ante un millar de coruñeses, el monumento en honor a los fusilados durante la Guerra Civil, en el día en el que se cumplían 70 años de la proclamación de la II República.

Siete bloques de granito, poemas de Lorca y Carré, una fotografía de un fusilamiento de 1936 y nueve franjas de pintura roja para simbolizar las muertes componen la obra del Campo da Rata, una construcción que, según el alcalde, sirve para “recuperar la memoria histórica y rendir homenaje a quienes murieron por defender sus ideas”. El monumento se inauguró en una fecha doblemente señalada: se cumplía el 70 aniversario de la proclamación de la II República y 65 años de los fusilamientos en el Campo da Rata.

Jueves, 15 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Talla de Ladislao Stern en el palacio de María Pita

La concesión a Galicia del voto en Cortes (año 1623) es el tema de la talla realizada por el escultor Ladislao Stern, sobre dibujo original del pintor José Ramón, con destino al hemiciclo del salón de sesiones del Ayuntamiento de La Coruña.

Mientras tanto, con toda solemnidad, la plana mayor del Centro Gallego de Buenos Aires recibió en la noche del día pasado día 12 de abril de 1976 a la expedición coruñesa del Colegio Liceo La Paz. Mañana, los expedicionarios coruñeses serán recibidos por el embajador de España en Argentina. La expedición coruñesa va de agasajo en agasajo. Sólo la perfecta organización de Meliá y el temple de nervios de los señores Pintor y Pérez Roca aciertan a ordenar una serie de actos que desbordan a todo el mundo.

Además, los coruñeses don Antonio Álvarez Vázquez y don Juan José Laredo Verdejo fueron distinguidos con la Cruz de la Orden de Cisneros.

Domingo, 15 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El Deportivo y el Gijón pretenden a Pahiño

En los círculos madridistas se afirma que el Deportivo de La Coruña y el Gijón se interesan por el fichaje del delantero centro Pahiño. Según parece, el Madrid está dispuesto a desprenderse del ariete gallego, siempre que pueda llegarse a un acuerdo económico con alguno de los clubs que pretenden los servicios de Pahiño, el que, por otro lado, tiene grandes deseos de regresar a Galicia.

Por otra parte, hoy, 15 de abril de 1951, a las doce de la mañana, y en el Teatro Colón, la Filarmónica ofrecerá a sus asociados un extraordinario concierto a cargo de Christian Ferras, el joven violinista francés, uno de los valores musicales de la actualidad. Acompañará al notable artista al piano Pierre Barzibet, interpretando obras de Mozart, Bach, Frank, Saint-Saens, Kreisler y Ravel. En Vigo y Pontevedra, donde acaba de actuar este virtuoso del violín, causó verdadera sensación.

Jueves, 15 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Plan para la construcción de un Stadium municipal

Ayer, 14 de abril de 1926, se reunieron en el domicilio social de la Sociedad Coruñesa de Urbanización, el Consejo de gobierno de la misma, gran número de concejales presididos por el señor alcalde señor Casás, representantes de diversos organismos coruñeses y de la prensa, con objeto de escuchar la lectura de la instancia que la benemérita y coruñesista entidad citada presentará hoy a la Corporación municipal.

La modificación del Plano de Ensanche afecta a los siguientes extremos:

1. Ampliación de la playa de Riazor.

2. Ensanche del final de la Avenida de Buenos Aires y su adecuado enlace con el paseo de Ronda y con la Avenida de la Habana; dejando espacio libre para el Balneario y salón de espectáculos y exposiciones.

3. Construcción en un Stadium municipal.