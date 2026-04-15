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A Coruña

El Morriña Fest suma cuatro nuevos nombres a su cartel

Este año el festival se celebrará durante tres días en vez de dos

Óscar Ulla
Óscar Ulla
15/04/2026 12:36
Una edición pasada del Morriña Fest
Archivo El Ideal Gallego
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El Morriña Fest suma nuevos nombres a su cartel para su próxima edición, que este año se celebrará durante tres días: 24, 25 y 26 de julio. De este modo, el festival que transcurrirá en el Puerto de A Coruña suma a su programación cuatro nuevos nombres: Luck Ra, Marlena, Lewis Potter y Henry Méndez

Se suman a un cartel que ya contaba con la presencia de Lemot, 9Louro, Juanes, Mvrk, D.Valentino, Manuel Turizo, Myke Towers, Young Miko, Hard Gz o Belén Aguilera.

Además, tal y como se adelantó la pasada semana, el Morriña Fest se ha aliado este año con Brunch Elektronik, uno de los eventos de música electrónica más importantes de Europa, con presencia en Madrid, Barcelona o Lisboa.

El Morriña Fest amplía su programación a tres días

Más información

La llegada de Brunch al Morriña no solo supone un hito para la ciudad, ya que es la primera fiesta que realizan en tierras gallegas, sino que también extiende la programación del festival a un tercer día: el domingo 26 de julio. 

Los abonos y entradas, tanto para las dos primeras jornadas del Morriña Fest, así como para la sesión de Brunch Elektronik, están disponibles a través de la página web del festival.

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