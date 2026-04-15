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A Coruña

El Grupo Hábitat descubre a la ciudad el edén de ‘bolboretas’ del entorno de la Torre

La entidad naturalista se une a una iniciativa para identificar el estado de conservación de las mariposas

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
15/04/2026 04:15
Un socio de Hábitat busca mariposas en el ENIL de la Torre
Un socio de Hábitat busca mariposas en el ENIL de la Torre
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Curiosos, entomólogos aficionados y socios del naturalista Grupo Hábitat se darán cita mañana en el entorno del Espacio Natural de Interés Local (ENIL) de la Torre de Hércules, hogar de más de 250 especies de mariposas, para descubrir las maravillas de este preciado insecto en su edén coruñés. La actividad, según apunta Elia Pérez, responsable de la misma, forma parte del ‘Día das Bolboretas’, una iniciativa impulsada por la revista Mundo Artrópodo y por la Sociedad para la Conservación y Estudio de las Mariposas en España (Soceme) que busca estudiar las poblaciones de mariposas.

"En Hábitat llevamos varios años adheridos al seguimiento de mariposas. Tenemos varias zonas donde lo hacemos, con un recorrido de entre uno y dos kilómetros que caminamos buscándolas”, explica Pérez. Según dice, “vamos contando todas las mariposas para saber cómo están las poblaciones”: “Las mariposas son indicadoras de la calidad ambiental, si pasa algo en esa zona son de las primeras junto a otros insectos que indican qué sucede. Son geniales para ambientes terrestres porque son fáciles de identificar y habitan diferentes hábitats”.

Es el tercer año en que desarrollan una jornada de este estilo, tras hacerlo por primera vez en 2022. El seguimiento de las mariposas lo lleva a cabo habitualmente otro socio de Hábitat, Andrés Pereira, que estará presente en la Torre. No podrán ver todas las mariposas, pues apenas entre 15 y 20 especies son diurnas. No obstante, sí es fácil “identificarlas y comprender su estado”, en contraposición con insectos como las abejas, que requieren de un estudio previo. En la actividad participará un grupo reducido de diez personas: entomólogos que por un día comprenderán un poco mejor cómo vive uno de los insectos más queridos y populares.

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