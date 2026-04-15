El Congreso pide investigar las grandes quemas de libros del franquismo como la de la Dársena de A Coruña en 1936

Imagen de archivo de la quema de libros frente a la Dársena de A Coruña en 1936 Revista Monte Alto

El Pleno del Congreso aprobó hoy una iniciativa del PSOE que condena el denominado “bibliocausto” franquista, la quema de libros llevada a cabo durante la Guerra Civil por ser considerados subversivos por los sublevados, y pide que estos episodios se investiguen y enseñen en las escuelas y que se reconozca el compromiso con la cultura de las personas responsables de librerías, bibliotecas y editoriales que fueron represaliadas. La primera gran quema documentada se llevó a cabo en A Coruña frente a la Dársena del puerto en agosto de 1936, donde se destruyeron más de mil ejemplares.

La iniciativa salió adelante in extremis y a la tercera votación. En las dos primeras se produjo un empate, con PP y Vox votando en contra y el resto del hemiciclo haciéndolo a favor, salvo Junts y Unión del Pueblo Navarro, que se abstenían. El texto aprobado recuerda que, tras el golpe de Estado de 1936 y hasta el fin de la Guerra Civil, en España se produjeron quemas públicas de libros como las que habían tenido lugar tres años antes en Alemania alentadas por los nazis, y recuerda que la investigación sobre la destrucción del patrimonio bibliográfico es complicada porque el régimen franquista se encargó de borrar este “capítulo negro de la historia”. Por ello, se considera fundamental impulsarla.

Según relata el texto, desde los primeros días del golpe militar los sublevados se centraron en la incautación y destrucción de libros y la depuración de bibliotecas públicas y privadas, y muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados. Con el objetivo de “limpiar y purificar el país de las ideas subversivas”, además de eliminar y recluir a quienes las publicaban o profesaban, la Falange y el ejército franquista no solo protagonizaron acciones de quemas de libros, sino que alentaron a sus seguidores a que las hicieran, como queda plasmado en los periódicos franquistas.

Novela de Manuel Rivas

La primera gran quema pública documentada se produjo en A Coruña, el 19 de agosto de 1936, donde ardieron más de 1.000 libros de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto a la biblioteca personal del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo, Santiago Casares Quiroga. El escritor Manuel Rivas popularizó este suceso en su novela ‘Los libros arden mal’. Además, se asaltó la editorial gallega Nós y su director, Anxel Casal, fue fusilado.

A medida que avanzó la guerra, se dictaron decretos que obligaban a entregar o requisar los libros considerados prohibidos. Así pasó en Sevilla, donde Queipo de Llano dio 48 horas a la población para que entregase sus libros y habilitó a falangistas para recorrer librerías y editoriales para requisar todo el material considerado “pornográfico, marxista, ácrata y disolvente”. Además, las comisiones depuradoras clasificaban los fondos de bibliotecas y salas de lecturas y los libros que no eran destruidos permanecerían guardados en espacios restringidos que no se abrieron hasta 1975.

Entre los libreros y bibliotecarios que pagaron con la vida su compromiso con la cultura, el PSOE menciona a Miguel d’lom, de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra Pilar Salvo, de Zaragoza, responsable de una biblioteca infantil; y la pedagoga y bibliotecaria madrileña Juana Capdevielle, que da nombre a la principal biblioteca y sala de estudio universitaria de la UDC.