El carguero chino que perdió dos grúas asumió la retirada de los restos que cayeron frente a A Coruña

El ‘Shang De Wu Yi Shan’, con los restos de las grúas, durante su estancia en Langosteira El Ideal Gallego

Las costas de la provincia de A Coruña han vivido múltiples accidentes marítimos. Los más destacados son los protagonizados por los petroleros ‘Urquiola’ en 1976 y ‘Mar Egeo’ en 1992, que provocaron desastres medioambientales. El ‘Casón’ es otro siniestro conocido por la gran alarma social que causó en 1987 por la falta de información por parte de las autoridades respecto a la carga de productos químicos que transportaba.

A esta lista se sumó un nuevo nombre a principios de diciembre de 2024. Se trata del ‘Shang De Wu Yi Shan’, un carguero chino que perdió dos gigantescas grúas pórtico frente al litoral coruñés cuando navegaba entre Alemania y Tailandia.

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Casi un año y medio después de aquellos hechos, el Capitán Marítimo de A Coruña, Gonzalo Guillén, relata cómo vivió lo ocurrido y confirma que estas grandes estructuras fueron retiradas del fondo marino por la empresa responsable del buque.

Este cargo adscrito a la Dirección General de Marina Mercante señala que este accidente no fue “nada” porque no tuvo graves consecuencias aunque pueda parecer “muy espectacular”. “Recibí una llamada de un agente consignatario para pedir permiso para refugiarse. Eso ya me tranquilizó —en referencia a que no fue un aviso de Salvamento Marítimo por una emergencia, sino que fue tratado como una gestión rutinaria—", indica.

Cubierta del ‘Shang De Wu Yi Shan’, con los restos de las grúas, durante su estancia en Langosteira El Ideal Gallego

El helicóptero Helimer 401 se desplazó hasta la posición del buque para hacer fotografías y vídeos sobre el estado del barco. “Comprobamos que estaba navegando por sus propios medios”, asegura Guillén. Al lugar también acudieron el remolcador ‘Alonso de Chaves’ y a la lancha ‘Salvamar Betelgeuse’.

Retención

Parte de los amasijos metálicos que transportaba el ‘Shang De Wu Yi Shan’ cayeron al mar y el resto permanecieron en la cubierta, convertidos en chatarra. Esto se convirtió en un problema porque tenía "grúas colgando" y eso podía llegar a ser "peligroso" si alguno de estos restos llegase a caer en el canal de navegación de entrada al puerto de A Coruña, según detalla el Capitán Marítimo.

Por eso, tuvo que asegurar los amasijos antes de poder entrar al Puerto Exterior de Langosteira para acometer reparaciones. Mientras tanto, Capitanía Marítima dictó una orden de retención del barco porque no era apto para navegar. Finalmente, tras reparar los daños, el carguero chino recibió en marzo de 2025 el visto bueno para partir rumbo a China, donde se sometió a una reparación integral en un astillero. Además, el buque abonó una garantía de 1,5 millones de euros para los trabajos para retirar los restos de las grúas caídas al mar.

La mayor parte de los amasijos se perdieron al norte de cabo Ortegal. El resto cayeron al oeste del Puerto Exterior de Ferrol y en el fondeadero de Ares, donde se refugió el barco. La empresa propietaria del ‘Shang De Wu Yi Shan’ llevó a cabo la retirada de los amasijos en la zona de Ferrol y Ares. Estas tareas terminaron en el verano de 2025, según confirma Gonzalo Guillén.