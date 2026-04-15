El bar de las libertades de A Coruña que se convirtió en una metonimia

César Méndez, segundo por la izquierda, junto a sus trabajadores Patricia G. Fraga

Si hubiera que establecer un indicativo o un parámetro para medir cómo de arraigado está un determinado espacio en el ADN de una ciudad podría decirse que, cuando el local en cuestión ‘bautiza’ su entorno, ha alcanzado la categoría de ‘clásico’. Del mismo modo que para el coruñés de toda la vida la calle Costa Rica es ‘la de Chaston’, para los modernos (tanto en el sentido riguroso como en la pose), la plaza José Sellier es ‘la de La Urbana’. Y eso que ambos nacieron prácticamente de la mano y están al mismo tiempo de aniversario: el bar celebra mañana su 13 aniversario, mientras que el fotógrafo y pionero cineasta tuvieron su reconocimiento unos meses más tarde, en julio de 2013.

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La Urbana es una metonimia, una consideración de una parte por el todo, pero también ha sido el faro y el pionero que comenzó a dinamizar un entorno impensable a comienzos de siglo como parada de moda en la noche de A Coruña. En ese sentido, César Pérez y Luis Jarque fueron unos pioneros, y también unas atrevidos, cuando pasaron del marketing y la arquitectura respectivamente al negocio de la hostelería. “Llegamos en un momento diferente e intentamos que la gente lgtbiq+ no estuviera en un gueto; conseguimos dar mucho trabajo al colectivo”, expresa Pérez, desde hace un año en solitario al frente del negocio. “Esa energía y ese buen rollo fue un poco lo que nos ayudó, porque dedicábamos muchas horas a la selección musical, mucho antes de que todo el mundo tuviera Spotify”, añade.

La fiesta

La comunidad de ‘urbanitas’ habituales está convocada mañana, a partir de las 20.00 horas, para lo que será un homenaje a la gente que en estos 13 años ha elevado exponencialmente el posicionamiento del bar. Habrá empanada de carne, huevos rellenos, chaka, croquetas, tortilla y tarta de queso, entre otras muchas sorpresas. Teniendo en cuenta los precedentes, la propiedad duda que alguien vaya a salir cenado. “Va a ser mucha gente y habrá quien esté estratégicamente colocado”, bromea Pérez, quien además anuncia una sesión de Dj Antón.

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De cara al futuro, y en pleno debate sobre la convivencia vecinal y la petición de la asociación del Orzán de hacer ese punto zona ZAS, el propietario de La Urbana indica: “Realmente, no sé si habrán cambiado los vecinos, pero somos un bar de barrio, donde nos damos los buenos días, en el que hay buen rollo y al que muchos vienen a tomar el vermú. No sabemos si habrá algún malvado escondido, pero recogemos todo y nunca cerramos fuera de hora”.

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A la pregunta sobre otros 13 años al pie del cañón, el empresario responde: “Espero que sí, es un clásico que ya ha pasado las modas y no tiene que demostrar nada”.