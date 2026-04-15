El Ayuntamiento de A Coruña echará el resto por el mercado navideño de 2026

Lo que debía emular “la casa de Santa Claus en Laponia” fue uno de los grandes chascos en 2025 Quintana

Que la principal apuesta de la programación navideña en 2025 saliera rana duele, y mucho, en el Ayuntamiento. Desde que la diferencia entre el anuncio “mercadillo al estilo centroeuropeo” y la realidad se hizo evidente a simple vista, la propia alcaldesa fue la primera en reconocer el fiasco que supuso lo dispuesto y el abismo existente con lo que debía ser un reclamo para atraer turismo a nivel nacional. Por eso, y con la muy humana intención de resarcirse a lo grande, el Gobierno local ya trabaja en una puesta en escena de impacto de cara a 2026. La intención es ofrecer una experiencia inolvidable, en la cual ya trabaja y para la que echará el resto.

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En las últimas semanas han sido varios los contactos con promotores de eventos para tantear las posibilidades y expresar las líneas maestras. Además de las casetas y la mejora a todos los niveles de las mismas, salieron a la palestra cuestiones como un tren tipo Polar Express, una casa de Papá Noel o actividades diarias para los más pequeños. Fuentes consultadas por este diario aseguran que se trató de contactos iniciales sin ninguna vinculación, además de que la gestión del mercado saldrá a licitación, posiblemente por un importe que supondrá un esfuerzo para la organización.

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Inés Rey ya lo dejó entrever el jueves pasado, durante el anuncio de los acuerdos de la última Junta de Gobierno local. Entre esos acuerdos, por cierto, estaba el procedimiento sancionador por valor de 50.000 euros a NC7 Events, responsable de la actuación en 2025. “Estamos trabajando en hacer algo diferente y, cuando haya novedades, las contaremos”, afirmó. La justificación de la alcaldesa pasaba por no solapar la agenda. “Vamos a esperar un par de meses para hablar de Navidad”, sugirió con la intención de que los anuncios se correspondan cronológicamente con el calendario de festejos. Y antes de Papá Noel le toca a María Pita y las fiestas en honor a la heroína. Hay que recordar que el famoso anuncio del mercadillo navidelo “al estilo centroeuropeo” se produjo el 4 de julio de 2025.