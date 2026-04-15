Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña echará el resto por el mercado navideño de 2026

Después del fiasco de 2025, el Gobierno local ya trabaja en una propuesta que, esta vez sí, deje a todos boquiabiertos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/04/2026 15:49
Lo que debía emular “la casa de Santa Claus en Laponia” fue uno de los grandes chascos en 2025
Lo que debía emular “la casa de Santa Claus en Laponia” fue uno de los grandes chascos en 2025
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Que la principal apuesta de la programación navideña en 2025 saliera rana duele, y mucho, en el Ayuntamiento. Desde que la diferencia entre el anuncio “mercadillo al estilo centroeuropeo” y la realidad se hizo evidente a simple vista, la propia alcaldesa fue la primera en reconocer el fiasco que supuso lo dispuesto y el abismo existente con lo que debía ser un reclamo para atraer turismo a nivel nacional. Por eso, y con la muy humana intención de resarcirse a lo grande, el Gobierno local ya trabaja en una puesta en escena de impacto de cara a 2026. La intención es ofrecer una experiencia inolvidable, en la cual ya trabaja y para la que echará el resto.

Permanecerá en la plaza hasta el 2 de enero

El Ayuntamiento de A Coruña sanciona con más de 50.000 euros al organizador del mercado navideño

Más información

En las últimas semanas han sido varios los contactos con promotores de eventos para tantear las posibilidades y expresar las líneas maestras. Además de las casetas y la mejora a todos los niveles de las mismas, salieron a la palestra cuestiones como un tren tipo Polar Express, una casa de Papá Noel o actividades diarias para los más pequeños. Fuentes consultadas por este diario aseguran que se trató de contactos iniciales sin ninguna vinculación, además de que la gestión del mercado saldrá a licitación, posiblemente por un importe que supondrá un esfuerzo para la organización.

Mercadillo de Navidad.

Los fiascos de la Navidad de A Coruña

Más información

Inés Rey ya lo dejó entrever el jueves pasado, durante el anuncio de los acuerdos de la última Junta de Gobierno local. Entre esos acuerdos, por cierto, estaba el procedimiento sancionador por valor de 50.000 euros a NC7 Events, responsable de la actuación en 2025.  “Estamos trabajando en hacer algo diferente y, cuando haya novedades, las contaremos”, afirmó. La justificación de la alcaldesa pasaba por no solapar la agenda. “Vamos a esperar un par de meses para hablar de Navidad”, sugirió con la intención de que los anuncios se correspondan cronológicamente con el calendario de festejos. Y antes de Papá Noel le toca a María Pita y las fiestas en honor a la heroína. Hay que recordar que el famoso anuncio del mercadillo navidelo “al estilo centroeuropeo” se produjo el 4 de julio de 2025. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pedro Sánchez, durante un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio Unión Europea-China, Jens Eskelund, este miércoles en Pekín

Sánchez concluye el más tecnológico y cercano de sus cuatro viajes a China
EFE
La sala Pelícano, en una fiesta masiva de las habituales

A Coruña asoma la cabeza entre la élite mundial de la noche: Pelícano ya es una de las 100 mejores discotecas del mundo
Óscar Ulla
El ideal gallego

Colegios e institutos tienen que eliminar totalmente bebidas azucaradas y bollería de sus centros desde este jueves
Europa Press
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentra en memoria de los 46 fallecidos en el accidente de trenes en esa localidad cordobesa y por la seguridad ferroviaria, este miércoles en el Congreso de los Diputados

Víctimas de Adamuz homenajean a los fallecidos ante el Congreso para pedir "memoria, justicia y verdad"
Europa Press