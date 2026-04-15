El avión comercial más veloz del mundo aterriza en A Coruña

El avión, durante su aterrizaje en Alvedro procedente de Alicanteprocedente de Alicante Quintana

No hay avión comercial más rápido en el cielo. Permite conectar sin escalas ciudades como Bogotá y Dubái gracias a su rango de 8.000 millas náuticas. Y este miércoles, aterrizó en A Coruña. El ‘Bombardier Global 8000’, la aeronave privada más veloz desde el ‘Concorde’, tomó tierra en Alvedro sobre las 14.30 horas. En su interior, Enrique Piñeyro, quien este sábado ofrecerá en el teatro Colón un monólogo desde el humor sobre el mundo de la aviación, ‘Volar es humano. Aterrizar es divino’.

Actor, director, productor, médico aeronáutico, filántropo y piloto de línea aérea, poco más puede añadir a su extenso currículum. Hasta hace unos meses, cuando añadió a su flota el ‘Bombardier Global 8000’. En marzo de 2026, la empresa Comlux Aruba incorporó esta aeronave relacionada con vuelos de alta gama y chárter operados en el sector en el que Piñeyro realiza sus actividades de aviación, incluyendo misiones solidarias con su ONG Solidaire. El filántropo utiliza, habitualmente, aviones gestionados por Comlux, su socio operativo, para estas misiones.

Durante las pruebas de certificación de la aeronave, esta logró romper la barrera del sonido. Por lo que su visita al aeropuerto no pasó desapercibida. El ‘Bombardier’ tomó tierra al filo de las 14.30 procedente de Alicante. Y su llegada, desde luego, despertó la expectación de los amantes de la aeronáutica, pendientes desde hace horas de la trayectoria del avión. Así, en medio de las aeronaves comerciales, este jet privado, blanco impoluto, se paseó por la pista del aeropuerto de A Coruña.