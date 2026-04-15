El aeropuerto de Alvedro incrementará hasta en un 70% sus operaciones diarias ante el cierre temporal del de Santiago

Terminal del aeropuerto de Alvedro Quintana

El Aeropuerto de A Coruña se prepara para asumir un incremento excepcional de tráfico aéreo con motivo del cierre temporal de Santiago, que permanecerá inoperativo durante 35 días por obras de renovación. La interrupción comenzará el próximo 23 de abril y se prolongará hasta el 27 de mayo.

Así lo explicaron este martes los responsable de la terminal coruñesa, quienes detallaron un plan especial diseñado para afrontar el aumento de operaciones y pasajeros.

Según indicaron, Alvedro absorberá gran parte de la actividad de Santiago, lo que supondrá un incremento de hasta el 70% en el número de operaciones diarias. De las entre 20 y 30 operaciones habituales, se pasará a más de 40 vuelos al día en algunos momentos.

También crecerá notablemente la oferta de destinos. El aeropuerto pasará de operar tres rutas a alcanzar hasta once, con la incorporación de conexiones como Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres o París, además del refuerzo de enlaces ya existentes como Madrid, Barcelona o Canarias.

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Esta situación supone “un gran reto” para el aeropuerto, tanto por el volumen de tráfico como por la rapidez con la que se producirá el cambio, “de un día para otro”. El objetivo, subrayaron, será mantener la calidad del servicio y garantizar una operativa ágil tanto para pasajeros como para aerolíneas.

Para ello, el aeropuerto ha puesto en marcha un plan que incluye el refuerzo de personal, servicios e infraestructuras. Entre las principales medidas figura la habilitación de un nuevo aparcamiento con 700 plazas adicionales, que se sumarán a las más de 1.200 ya existentes, así como un servicio de autobús lanzadera gratuito con frecuencia de 15 minutos y un nuevo aceso desde la N-550.