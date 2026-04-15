Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El aeropuerto de Alvedro incrementará hasta en un 70% sus operaciones diarias ante el cierre temporal del de Santiago

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
15/04/2026 12:11
Terminal del aeropuerto de Alvedro
Terminal del aeropuerto de Alvedro
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Aeropuerto de A Coruña se prepara para asumir un incremento excepcional de tráfico aéreo con motivo del cierre temporal de Santiago, que permanecerá inoperativo durante 35 días por obras de renovación. La interrupción comenzará el próximo 23 de abril y se prolongará hasta el 27 de mayo.

Así lo explicaron este martes los responsable de la terminal coruñesa, quienes detallaron un plan especial diseñado para afrontar el aumento de operaciones y pasajeros.

Según indicaron, Alvedro absorberá gran parte de la actividad de Santiago, lo que supondrá un incremento de hasta el 70% en el número de operaciones diarias. De las entre 20 y 30 operaciones habituales, se pasará a más de 40 vuelos al día en algunos momentos.

También crecerá notablemente la oferta de destinos. El aeropuerto pasará de operar tres rutas a alcanzar hasta once, con la incorporación de conexiones como Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres o París, además del refuerzo de enlaces ya existentes como Madrid, Barcelona o Canarias.

Pasajeros en la terminal de Alvedro

Alvedro, el aeropuerto gallego que más crece mientras Lavacolla cae en picado

Más información

Esta situación supone “un gran reto” para el aeropuerto, tanto por el volumen de tráfico como por la rapidez con la que se producirá el cambio, “de un día para otro”. El objetivo, subrayaron, será mantener la calidad del servicio y garantizar una operativa ágil tanto para pasajeros como para aerolíneas.

Para ello, el aeropuerto ha puesto en marcha un plan que incluye el refuerzo de personal, servicios e infraestructuras. Entre las principales medidas figura la habilitación de un nuevo aparcamiento con 700 plazas adicionales, que se sumarán a las más de 1.200 ya existentes, así como un servicio de autobús lanzadera gratuito con frecuencia de 15 minutos y un nuevo aceso desde la N-550.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Morriña Fest suma cuatro nuevos nombres a su cartel
Óscar Ulla
Joven desaparecido en Vilasantar

Localizado el joven de 17 años desaparecido en Vilasantar
EP
Terminal del aeropuerto de Alvedro

El aeropuerto de Alvedro incrementará hasta en un 70% sus operaciones diarias ante el cierre temporal del de Santiago
Lucía Tenreiro
El lotero Manuel Reija, en la mañana de este miércoles

Una tarjeta de crédito sitúa a Alonso en Carrefour y San Agustín los días de sellado y comprobación de la Primitiva millonaria
Lara Fernández