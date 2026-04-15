A Coruña asoma la cabeza entre la élite mundial de la noche: Pelícano ya es una de las 100 mejores discotecas del mundo

La sala Pelícano, en una fiesta masiva de las habituales EC

La discoteca más grande de Galicia, referente de la programación en el norte de España y predilecta de los coruñeses de todas las edades ha hecho historia. Desde este jueves A Coruña se cuela en el mapa mundial de los grandes templos de la música electrónica, gracias al reconocimiento de la referencial revista británica Dj Mag, que sitúa a Pelícano en el número 81 de su top 100.

La sala Pelícano aspira a entrar en el top-100 de mejores clubs del mundo Más información

Se trata de un ranking anual que se divide en dos publicaciones: en de octubre corona a los 100 mejores dj del mundo y, desde hace unos años, también valora en el primer semestre los mejores espacios para pinchar. Y ahí donde se ha colado Pelícano, junto a nombres de la cultura popular como la londinense Fabric, Hi en Ibiza o Warehouse Project de Manchester.

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El gerente de la sala coruñesa y del grupo al que da nombre Pelícano cree que es el momento de considerar Pelícano un patromonio más de la ciudad. “Es la primera vez en la historia del norte de España que entra un club dentro de los 100 mejores del mundo”, dice. “Creo que es el momento de poner en valor lo que es Pelícano para la ciudad y Galicia. Esto es Galicia Calidade”, añade.

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En los últimos años, tanto la programación como el nivel de los eventos organizados en Pelícano han crecido exponencialmente. Además, ha sido lanzadera en España para un entonces desconocido Bad Bunny, además de haber acogido recientemente conciertos de primer nivel como Franz Ferdinand o Suede, en un marco diferente al que valora Dj Mag, pero que también pone de manifiesto la versatilidad de la sala-patrimonio de A Coruña