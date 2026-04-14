A Coruña
Una emergencia médica retrasa 40 minutos un vuelo A Coruña-Madrid
La aeronave de Air Europa pudo salir tras la asistencia de los técnicos sanitarios al pasajero
El vuelo de Air Europa que salía de A Coruña hacia Madrid a las 17.10 horas sufrió un retraso de 40 minutos al presentarse una emergencia médica a bordo.
La emergencia se declaró cuando uno de los pasajeros mostró signos de lo que podría ser un ataque epiléptico. Un médico que se encontraba a bordo de la aeronave dio los primeros auxilios al afectado, mientras llegaron los sanitarios del 061.
El paciente fue evacuado y trasladado en ambulancia desde el aeropuerto por los sanitarios del 061. El vuelo salió 40 minutos después de lo estimado, sin que se presentaran más complicaciones.