Una emergencia médica retrasa 40 minutos un vuelo A Coruña-Madrid

Emergencia médica en el vuelo A Coruña Madrid Cedida

El vuelo de Air Europa que salía de A Coruña hacia Madrid a las 17.10 horas sufrió un retraso de 40 minutos al presentarse una emergencia médica a bordo.

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La emergencia se declaró cuando uno de los pasajeros mostró signos de lo que podría ser un ataque epiléptico. Un médico que se encontraba a bordo de la aeronave dio los primeros auxilios al afectado, mientras llegaron los sanitarios del 061.

El paciente fue evacuado y trasladado en ambulancia desde el aeropuerto por los sanitarios del 061. El vuelo salió 40 minutos después de lo estimado, sin que se presentaran más complicaciones.