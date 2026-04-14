Malena Alterio, El Mundo Today, Daniele Finzi Pasca y nueve creadores de contenido, premios Emhu 2026

Malena Alterio, en una imagen promocional Cedida

El Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu), que celebra su sexta edición entre el 23 de abril y el 3 de mayo, reconocerá este año el talento de Malena Alterio, El Mundo Today y Daniele Finzi Pasca. Además, este año el encuentro incorpora un nuevo galardón, entregado ex aequo a nueve creadores de contenido de Galicia.

Estos premios se entregarán en la gala 'Fantastic Colofon', que tendrá lugar en el teatro Colón el domingo 3 de mayo. En el pasado se hizo entrega de estos premios a personalidades como Andreu Buenafuente, Antonio Resines, Eva Hache, Siro López o Xosé Ramón Gayoso, entre muchos otros.

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En esa gala, Malena Alterio recibirá el premio Emhu Fenómeno, "porque ha demostrado que puede hacerlo todo y hacerlo bien", asegura el director del Emhu, Luis Piedrahita. El galardón Wenceslao Fernández Flórez será para el medio digital humorístico El Mundo Today: "En sus 18 años de historia ha hecho noticias, artículos y reportajes inolvidables; pero también ha publicado libros, podcast y hasta su propia versión de la constitución". El premio Álvaro Cunqueiro será este año para el dramaturgo Daniele Finzi Pasca, que además estrenará el día antes 'Icaro', un espectáculo no visto todavía en Galicia.

Por último, este año se incorpora el premio Emhu al talento digital, que busca poner el foco en la "efervescencia creativa de Galicia" y que se entregará a nueve creadores de contenido "por su calidad, originalidad y el compromiso inquebrantable con la sonrisa del espectador". Este galardón será para GR Tamara, Pablo Meixe, Champi Muros, Mery Fos, Xurxo Carreño, Pepe y Lucas, Olivia sin Hache, Oveja Nejra y Prado Rúa. "Queremos premiar unha chea de estilos diferentes pero que reman en una misma dirección: asegurar que el mundo no se olvide de sonreír", asegura Piedrahita.