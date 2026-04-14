La prueba ciclista causa atascos en varios puntos del centro herculino

Atascos en San Andrés Patricia G. Fraga

La prueba ciclista O Gran Camiño, la contrarreloj que sale de la Torre de Hércules, ha obligado a cortar al tráfico gran parte del centro de la ciudad. Al tratarse de un día entre semana, las afecciones al tráfico han sido inevitable, particularmente en San Andrés y La Marina.

Por supuesto, las autoridades había tomado medidas de antemano para paliar los problemas. Sin embargo, no pudieron evitar que la circulación se congestionara a partir de las doce, cuando se cerraron varias calles al tráfico. En cuanto a las paradas provisionales de bus, muchas de ellas no estaban adaptadas para viajeros con problemas e movilidad, lo que también suscitó quejas.

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Densidad en esa zonas eran San Andrés, Alfredo Vicenti, avenida del Puerto, pero el resto con bastante normalidades. Fuentes policiales describieron el tráfico como "complicado". El corte está programado hasta las seis, pero se espera que pasadas las cinco ya mejore el tráfico, puesto que el último corredor saldrá a las 17.10 horas.