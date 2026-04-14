Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La prueba ciclista causa atascos en varios puntos del centro herculino

Se espera que la situación mejore a partir de las cinco, cuando haya salido el último corredor

Abel Peña
Abel Peña
14/04/2026 14:39
Atascos en San Andrés
Atascos en San Andrés
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La prueba ciclista O Gran Camiño, la contrarreloj que sale de la Torre de Hércules, ha obligado a cortar al tráfico gran parte del centro de la ciudad. Al tratarse de un día entre semana, las afecciones al tráfico han sido inevitable, particularmente en San Andrés y La Marina. 

Por supuesto, las autoridades había tomado medidas de antemano para paliar los problemas. Sin embargo, no pudieron evitar que la circulación se congestionara a partir de las doce, cuando se cerraron varias calles al tráfico. En cuanto a las paradas provisionales de bus, muchas de ellas no estaban adaptadas para viajeros con problemas e movilidad, lo que también suscitó quejas. 

O Gran Camiño 2024

Cortes de tráfico en A Coruña por la etapa de O Gran Camiño: desvíos y buses afectados de O Portiño y Los Rosales a la Torre de Hércules

Más información

Densidad en esa zonas eran San Andrés, Alfredo Vicenti, avenida del Puerto, pero el resto con bastante normalidades. Fuentes policiales describieron el tráfico como "complicado". El corte está programado hasta las seis, pero se espera que pasadas las cinco ya mejore el tráfico, puesto que el último corredor saldrá a las 17.10 horas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Andrés Torreiro, de D’Obra, gana la sexta edición de Desafío XChef by Cervezas 1906

Andrés Torreiro, de D’Obra, gana la sexta edición de Desafío XChef by Cervezas 1906
Redacción
El fagotista coruñés Esteban García Vidal durante un concierto con la Sinfónica de Galicia

La Orquesta Gaos rinde homenaje a Rossini con el fagotista Esteban García como solista
Redacción
La ministra Portavoz, Elma Saiz, comparece en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Madrid

El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade trabajadores extra para atender la demanda
Europa Press
Barcos acercándose al estrecho de Ormuz

Tres buques petroleros cruzan el estrecho de Ormuz el primer día de bloqueo estadounidense
EFE