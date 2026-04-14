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A Coruña

La Policía Local continuará cerrando los bajos okupados que causen molestias

El 092 tapió dos establecimientos con toxicómanos en el Agra do Orzán durante la semana pasada

Abel Peña
Abel Peña
14/04/2026 04:30
Vecinos del Agra Orzán contemplan el cierre de un local okupado
Vecinos del Agra Orzán contemplan el cierre de un local okupado
Javier Albores
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La semana pasada, la Policía Local consiguió cerrar dos bajos comerciales okupados en el Agra do Orzán (Alcalde Lens y Villa de Negreira) para alivio de los vecinos, que tenían que soportar continuas molestias causadas por toxicómanos. Fuentes municipales señalan que estas actuaciones continuarán. 

Bajo tapiado en Villa de Negreira

Segundo local tapiado en dos días en el Agra do Orzán de A Coruña

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Normalmente, el desahucio es un procedimiento largo que muchas veces los propietarios de los inmuebles tardan en emprender, bien porque lo consideran caro o infructuoso, porque no tienen planes inmediatos para su propiedad, o por cualquier otra razón. En cambio, la Policía Local se pone en contacto con ellos para convencerles de que le den permiso para actuar. Luego se dirigen a los okupas y les animan de alguna manera para que colaboren y abandonen el local. Inmediatamente después, los Bomberos lo tapian.

Cambio de enfoque

Es un cambio de enfoque con respecto al tradicional, que entiende que cuando se trata de propiedad privada, la iniciativa debe recaer sobre el dueño pero fuentes municipales señalan que no siempre se puede utilizar. Por ejemplo, en el caso de la sucursal bancaria ubicada en la esquina de Manuel Azaña con ronda de Outeiro no es posible, dado que la propietaria del inmueble es una empresa radicada en Madrid, a la que no le urge resolver el problema de okupación que afecta a los vecinos.

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Las mismas fuentes señalan que no es la primera vez que la Policía Local pone en práctica esta iniciativa. En efecto, en septiembre de 2023 lo hicieron con una panadería en Os Mallos. Los okupas resultaron fáciles de convencer quizá porque saben que siempre hay otro local abandonado donde pueden instalarse. 

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