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A Coruña

La Orquesta Gaos rinde homenaje a Rossini con el fagotista Esteban García como solista

La formación actuará el sábado 18 en Cambados y el domingo 19 en el teatro Colón 

Redacción
14/04/2026 16:22
El fagotista coruñés Esteban García Vidal durante un concierto con la Sinfónica de Galicia
El fagotista coruñés Esteban García Vidal durante un concierto con la Sinfónica de Galicia
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La Orquesta Gaos presenta este fin de semana un programa dedicado a la figura de Gioachino Rossini. Este homenaje al compositor de Pésaro se podrá escuchar en dos ocasiones: el sábado 18 en la sala José Peña de Cambados (20.00 horas) y el domingo 19 en el teatro Colón (19.00 horas). Ambos conciertos contarán con la participación del fagotista herculino Esteban García Vidal como solista.

El programa propone un recorrido por las obras de Rossini, en las que el fagot adquiere un papel protagonista a través de la interpretación de García Vidal. El solista es profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Ourense y colabora con formaciones como la Sinfónica de Galicia o la Real Filharmonía de Galicia. El fagotista se formó en A Coruña y en la Escola de Altos Estudos Musicais y ha formado parte de formaciones como la Orquesta Joven de la OSG y como la Joven Orquesta Nacional de España, actuando como solista con diversas agrupaciones, consolidándose como una de las figuras emergentes de su generación.

Con este doble concierto, la Gaos continúa con su temporada musical, que transcurre a caballo entre Cambados y A Coruña. La formación apuesta también por una aproximación divulgativa y pedagógica para acercar la música clásica al público de una manera más directa. De este modo, se ofrecen a los espectadores claves y explicaciones durante la actuación para que comprendan mejor la obra y puedan conectar con la misma.

Presentación de la programación de la Orquesta Gaos en el Teatro Colón

La Orquesta Gaos presenta una temporada a caballo entre A Coruña y Cambados

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