La coruñesa Arantxa Freire, directora de Reporteros sin Fronteras en España

Arantxa Freire RSF

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España anuncia la incorporación de la coruñesa Arantxa Freire como directora de la sección española. La periodista trabajará en estrecha coordinación con el presidente, Alfonso Bauluz, las vicepresidentas y toda la junta directiva.

Con más de veinticinco años de experiencia en los ámbitos de la cooperación, los organismos internacionales y la diplomacia pública, Arantxa Freire ha desempeñado su carrera profesional en Unicef, Ayuda en Acción o la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Aecid), entre otras instituciones. Ha gestionado diferentes proyectos europeos con América Latina y el Caribe y colaborado con periodistas en más de treinta países.

“Es un honor y una oportunidad increíble unirme al equipo de RSF España, en este momento en el que hay que empujar más que nunca para que las ciudadanas y ciudadanos entiendan que nos va la vida en defender el derecho a una información veraz”, afirma la nueva directora de RSF España.

Freire ha trabajado como periodista en diferentes medios de comunicación tanto locales como nacionales y ha publicado en cabeceras como El País, Huffington Post, ElDiario.es o El Tiempo (Perú), entre otros.