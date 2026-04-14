Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La coruñesa Arantxa Freire, directora de Reporteros sin Fronteras en España

Esther Durán
14/04/2026 18:02
Arantxa Freire Reporteros Sin Fronteras
Arantxa Freire 
RSF
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España anuncia la incorporación de la coruñesa Arantxa Freire como directora de la sección española. La periodista trabajará en estrecha coordinación con el presidente, Alfonso Bauluz, las vicepresidentas y toda la junta directiva.

Con más de veinticinco años de experiencia en los ámbitos de la cooperación, los organismos internacionales y la diplomacia pública, Arantxa Freire ha desempeñado su carrera profesional en Unicef, Ayuda en Acción o la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Aecid), entre otras instituciones. Ha gestionado diferentes proyectos europeos con América Latina y el Caribe y colaborado con periodistas en más de treinta países.

“Es un honor y una oportunidad increíble unirme al equipo de RSF España, en este momento en el que hay que empujar más que nunca para que las ciudadanas y ciudadanos entiendan que nos va la vida en defender el derecho a una información veraz”, afirma la nueva directora de RSF España.

Freire ha trabajado como periodista en diferentes medios de comunicación tanto locales como nacionales y ha publicado en cabeceras como El País, Huffington Post, ElDiario.es o El Tiempo (Perú), entre otros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Emergencia médica en el vuelo A Coruña Madrid

Una emergencia médica retrasa 40 minutos un vuelo A Coruña-Madrid
Redacción
Arantxa Freire Reporteros Sin Fronteras

La coruñesa Arantxa Freire, directora de Reporteros sin Fronteras en España
Esther Durán
El ideal gallego

Detenido un ladrón con una bolsa de monedas en un bar de Torreiro
Abel Peña
Queixas, Pontón y Veira, esta mañana en A Coruña

Ana Pontón propone desde A Coruña un plan para reforzar la atención a la diversidad en las escuelas
Redacción