Bloques de viviendas en el Barrio de las Flores, en una imagen de 2023 Quintana

A estas alturas de 1976, hace medio siglo, muchos vecinos del Barrio de las Flores recibían una buena noticia, ya que el Ministerio de Vivienda suspendía los procedimientos de desahucio que estaban en marcha por la ocupación indebida de algunas casas. Era noticia también por aquel entonces el plan del Ayuntamiento para adquirir 100.000 metros cuadrados de terreno con el objetivo de construir pisos destinados a realojar a los afectados por expropiaciones en la ciudad. Hace 75 años, tal día como hoy de 1951, continuaba la investigación del crimen en el que fue víctima el industrial José Villar Mayo. En su edición del 14 de abril de 1926, hace cien años, El Ideal Gallego informaba del plan de reforma del Balneario de Riazor.

Miércoles, 14 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Indulto para suspender procedimientos de desahucio en el Barrio de las Flores

Los vecinos del Barrio de las Flores disponen de tiempo, hasta el 7 de mayo del año actual 1976, para acogerse a una especie de indulto que ha decretado el Ministerio de Vivienda, por el que se suspende el lanzamiento en los procedimientos de desahucio incoados por el Instituto Nacional de la Vivienda, por ocupación indebida de viviendas de su propiedad, producida con anterioridad al 22 de noviembre de 1975, y se autoriza su legalización. Para acogerse a este indulto –que anula todos los expedientes que pudieron abrirse por falta de pago o cosas parecidas– hay que presentar la correspondiente solicitud ante la Delegación Provincial de la Vivienda, antes de la fecha señalada: 7 de mayo.

También en clave municipal, en la edición de ayer informamos de que el Ayuntamiento de La Coruña necesitaba adquirir un total de cien mil metros cuadrados –o más, si se podía–, abriéndose un plazo de quince días para admitir proposiciones. La pregunta inmediata era la de saber para qué quería el Ayuntamiento semejante extensión de terreno. La respuesta está en el problema de encontrar vivienda a los expropiados por planes urbanísticos. Estos cien mil metros cuadrados –o más– que el Ayuntamiento va a adquirir van a ser destinados a la construcción de viviendas, en donde albergar a esos expropiados.

Sábado, 14 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Prosigue la investigación del crimen de Riazor

En el día de ayer, 13 de abril de 1951, continuaron realizándose activas gestiones encaminadas a poner en claro las circunstancias que concurren en el crimen de que fue víctima el industrial de Negreira don José Villar Mayo. Han sido practicadas por la Policía varias detenciones de sujetos sospechosos de haber participado en dicho suceso.

Hemos conversado ayer con el juez que instruye las diligencias, Ilmo. Sr. D. Francisco García Vázquez, quien nos ha manifestado que siguen realizándose pesquisas en relación con el hallazgo de los autores y que existen varias pistas sobre el crimen de Riazor, si bien, según argumenta, ahora no procede ampliar esta información con el fin de evitar el entorpecimiento de las gestiones que la autoridad está llevando a cabo en estos momentos.

Miércoles, 14 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Proyecto de reforma del Balneario y zona limítrofe

Hoy, 14 de abril de 1926, a las seis, se celebrará en el domicilio social de la Sociedad Coruñesa de Urbanización el acto de entrega al excelentísimo Ayuntamiento del anteproyecto de modificación del Balneario de Riazor y zona limítrofe.

Por otra parte, por Real orden se declara que el impuesto de Transportes no alcanza a los coches y automóviles llamados de punto con paradas fijas; y que en lo sucesivo estarán exentos de tributar por el expresado concepto siempre que reúnan las siguientes condiciones:

Primera. Que satisfagan la contribución industrial por la tarifa segunda, epígrafe 107 y 107 bis.

Segunda. Que acrediten por la licencia del Gobierno civil que no están autorizados para realizar otra clase de servicio.

Tercera. Que no alquilen sus vehículos por asientos ni tengan recorrido fijo.