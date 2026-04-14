El teatro Colón superó los 600 espectadores de media durante la Semana do Cinema Galego

'Sirat' fue la película inaugural de la Semana do Cinema Galego 2026 Academia Galega do Audiovisual

Apenas cuatro días después de la clausura de la séptima edición de la Semana do Cinema Galego, la Academia Galega do Audiovisual hace balance y destaca que el evento “volveu a converter á cidade nun punto de encontro co mellor audiovisual galego recente” durante cuatro jornadas que se repartieron entre el escenario habitual del teatro Colón y el auditorio de la Domus. Fueron ocho las cintas emitidas que alcanzaron “unha notable afluencia de público”, llenando las salas en algunos de los casos.

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Tanto es así que la media de espectadores en el teatro Colón este año fue de más de 600 espectadores en cada una de las jornadas. Por otro lado, en su estreno en la Semana do Cinema Galego como espacio para los documentales, la Domus supero los 200 asistentes de media en cada una de las jornadas, colgando también el cartel de ‘completo’ en alguna de las jornadas. “Esta edición mellorou os datos de anos anteriores e confirmou o crecente interese do público polas producións galegas”, indican desde la Academia Galega do Audivisual. Las proyecciones se completaron, en la mayoría de casos, con coloquios con miembros de los diferentes equipos.

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En esta edición se proyectaron ‘Sirat’, de Oliver Laxe; ‘As liñas discontinuas’, de Anxos Fazáns; ‘San Simón’, de Miguel Ángel Delgado; ‘Antes de nós’, de Ángeles Huerta; ‘Deuses de pedra’, de Iván Castiñeiras; ‘Ao son da nova regueifa’, de Manolo Maseda e Saúl Rivas; ‘O silencio herdado’, de Lucía Dapena González; e ‘360 curvas’, de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández.