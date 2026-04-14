Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El PP ya alertó de “irregularidades” en el convenio del parque de Oza en junio de 2025

Redacción
14/04/2026 00:59
Una persona camina por el parque de Oza
Una persona camina por el parque de Oza
archivo el ideal gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El grupo municipal popular de A Coruña ha recordado ayer que PSOE y BNG rechazaron en el pleno de junio de 2025 las alegaciones presentadas por el PP a la aprobación del convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación para la reordenación del parque de Oza, que ahora irá a juicio por supuestas ilegalidades por exceso de edificabilidad y alteración del viario, entre otras.

PSOE y BNG aprobaron un convenio, con el voto en contra del PP, con torres de 17 alturas, que elimina una zona verde frente al Gadis, corta la avenida de la Concordia y, lo más importante, no consensuaron con los vecinos porque saben que no quieren esas torres en el corazón del Castrillón”, explica el PP en un comunicado.

02 mayo 2018A Coruña.- El circuito canino de agility en el parque de Bens se construye con 10 meses de retraso

Cerca del cielo: el urbanismo relega a las alturas los parques y jardines

Más información

El grupo municipal popular presentó en su momento alegaciones que pedían, entre otras cosas, anular el convenio, realizar un estudio de movilidad previo, que las alturas se ajustasen a las existentes y que cualquier modificación fuese consensuada con los vecinos del barrio.

“Una vez más, estamos ante un asunto urbanístico negociado por PSOE y BNG a espaldas de todos, como el convenio de As Xubias o el parque del Agra, y que ahora se encuentra judicializado”, lamentó el grupo popular local.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Una persona camina por el parque de Oza

El PP ya alertó de “irregularidades” en el convenio del parque de Oza en junio de 2025
Redacción
Bloques de viviendas en el Barrio de las Flores, en una imagen de 2023

Hace 50 años | Indulto para suspender procedimientos de desahucio en el Barrio de las Flores
Eugenio Cobas
Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida protagonistas del ciclo Momentos Alhambra en la provincia de A Coruña

Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida protagonistas del ciclo Momentos Alhambra en la provincia de A Coruña
Redacción
Agentes de la Policía Nacional y efectivos de emergencias, este lunes, a las puertas del edificio donde tuvo lugar el feminicidio

Detenido un hombre por matar a su expareja con un machete en Córdoba
EFE