El PP ya alertó de “irregularidades” en el convenio del parque de Oza en junio de 2025

Una persona camina por el parque de Oza archivo el ideal gallego

El grupo municipal popular de A Coruña ha recordado ayer que PSOE y BNG rechazaron en el pleno de junio de 2025 las alegaciones presentadas por el PP a la aprobación del convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación para la reordenación del parque de Oza, que ahora irá a juicio por supuestas ilegalidades por exceso de edificabilidad y alteración del viario, entre otras.

“PSOE y BNG aprobaron un convenio, con el voto en contra del PP, con torres de 17 alturas, que elimina una zona verde frente al Gadis, corta la avenida de la Concordia y, lo más importante, no consensuaron con los vecinos porque saben que no quieren esas torres en el corazón del Castrillón”, explica el PP en un comunicado.

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El grupo municipal popular presentó en su momento alegaciones que pedían, entre otras cosas, anular el convenio, realizar un estudio de movilidad previo, que las alturas se ajustasen a las existentes y que cualquier modificación fuese consensuada con los vecinos del barrio.

“Una vez más, estamos ante un asunto urbanístico negociado por PSOE y BNG a espaldas de todos, como el convenio de As Xubias o el parque del Agra, y que ahora se encuentra judicializado”, lamentó el grupo popular local.