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A Coruña

El PP insta al Ayuntamiento de A Coruña a unirse al acuerdo de municipios afectados por la crisis de Losán

Redacción
14/04/2026 12:57
Protesta de los trabajadores del Grupo Losán
Protesta de los trabajadores del Grupo Losán
GERMÁN BARREIROS
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El PP insta al Ayuntamiento de A Coruña a unirse al acuerdo de los doce municipios más afectados por la crisis del Grupo Losán. Tanto la sede como las oficinas centrales de la empresa, con 40 empleados, se sitúan en A Coruña. 

Así lo anunció Miguel Lorenzo en una comparecencia ante los medios en la que dio cuenta de los asuntos que el Partido Popular elevará a la próxima sesión del Pleno Municipal de A Coruña.

Hace unos días, el alcalde de Curtis solicitó a su homóloga de A Coruña, Inés Rey, que su adhesión a este acuerdo en una carta en la que Javoer Caínzos le recuerda a la regidora que Losán "non só é un motor industrial no rural, senón que mantén o seu domicilio social e oficinas centrais no Concello da Coruña, onde traballan preto de 40 persoas que, ao igual que os seus compañeiros das fábricas de Curtis e Vilasantar, sofren meses de impagos e unha parálise produtiva crítica", expuso Caínzos.

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