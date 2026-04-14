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A Coruña

El PP advierte de que corre peligro la inversión en el Parque del Vigía de Monte alto

Lorenzo critica el "agujero" en las cuentas

Abel Peña
Abel Peña
14/04/2026 12:33
Miguel Lorenzo, durante la rueda de prensa
Miguel Lorenzo, durante la rueda de prensa
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El Ayuntamiento lleva un año tutelado económicamente por la Xunta, por incumplir la regla de gasto en la liquidación de 2024. Ahora, ha incumplido la oblación de presentar antes del 31 de marzo la liquidación de 2025 y la Conselleria de Facenda está esperándola para analizar la situación. Mientras tanto, el PP denuncia el "agujero" en las cuentas municipales que ponen en peligro inversiones como el del Parque del Vigía en Monte Alto, de 1,6 millones de euros

Parte de esta inversión se cubrirá con un crédito, pero con la actual situación de las cuentas municipales, el Gobierno local tiene un menor margen de endeudamiento. "De repente, nos encontramos con un dato demoledor: por primera vez hay un remanente negativo de 9,66 millones de euros", recordó Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP, que acusó a la alcaldesa, Inés Rey, de tratar de quitar hierro a un tema "tremendamente grave que demuestra la mala gestión". 

Por ley, el Gobierno local está obligado a solucionar el problema por tres vías: aumento de impuestos y tasas, recortes presupuestarios o un nuevo crédito que debería amortizarse en un año. "Los presupuestos llevan recortados muchos años, porque muchas partidas no se ejecutaron. Más de 400 millones en los últimos seis años", denunció Lorenzo. 

El grupo municipal del PP advierte que no apoyará ningún recorte presupuestario. "Que no se cumple la regla de gasto ni la e estabilidad presupuestaria tiene consecuencias a la hora de pedir créditos. sabemos que el interventor ha pedido el informe, lo hemos solicitado por escrito y hasta ahora no nos lo han dado".  

"La alcaldesa dijo que no quería hipotecar en el futuro y que por eso renunció al Mundial, pero la ciudad ya está hipotecada", recriminó. 

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