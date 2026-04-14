Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El nuevo parque de A Coruña que costó 230.000 euros "corta a los vecinos" y "da calambres"

La asociación de residentes de Novo Mesoiro remite un informe al Ayuntamiento sobre los peligros de la nueva zona juvenil, inaugurada hace 20 días

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/04/2026 19:13
Una persona entra en el parque juvenil, ayer, con las vallas apiladas en un extremo
Una persona entra en el parque juvenil, ayer, con las vallas apiladas en un extremo
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Apenas 20 días después de que el Ayuntamiento anunciase la apertura de la nueva zona recreativa de Novo Mesoiro, una superficie de más de 1.500 metros cuadrados situada tras varios bloques de viviendas de Ribeira Sacra y cerca del rego de Moitos, la asociación vecinal ha recopilado las quejas de varios usuarios y ha redactado ya un primer informe desfavorable sobre el estado de la instalación. Entre los incidentes más llamativos están testimonios de cortes e incluso de calambres.

Parque de Novo Mesoiro

El nuevo parque de Novo Mesoiro apuesta por el deporte urbano y el ocio juvenil

Más información

En primer lugar, el camino de acceso al parque, a través de un camino silvestre que se ha adecuado para el tránsito peatonal, no acaba de convencer a quienes lo consideran un desafío para los menos habilidosos. “Ese camino de bajada desde Ribeira Sacra hay que arreglarlo, ya hemos enviado varias fotos para ver si se dan cuenta de cómo ha quedado”, comenta la nueva presidenta vecinal, Patricia Fernández, que se sorprende de cómo una instalación que ha costado 230.000 euros puede dar lugar a incidentes que ponen en peligro la integridad de los usuarios. “Nos urge disfrutar de un parque nuevo con seguridad y no con bancos que cortan a los vecinos o zonas que dan calambres”, denuncia. “Son varios los que nos comentan que, en el área de calistenia, al intentar apoyarse, han recibido calambrazos”, añade. Por su parte, fuentes municipales indican que “la zona no está acabada porque se está esperando a que arraigue el césped”.

Elementos en mal estado en el corredor verde
Elementos en mal estado en el corredor verde
Patricia G. Fraga

Alcaldía

El informe que la asociación ha remitido a Alcaldía hace referencia a la presencia de las vallas de obra. Además, el parque del Corredor Verde, situado a escasos tres minutos a pie e inaugurado en 2022 tras nueve años de retrasos, también es objeto de demandas de mantenimiento. Adjuntan los residentes fotos de partes en mal estado y que creen que pueden suponer “un peligro” para los pequeños.

Novo Mesoiro ya presume de corredor verde tras nueve años de espera

Más información

La presidenta vecinal pide una reunión con la alcaldesa, a la que invita a visitar Novo Mesoiro. “No se han puesto en contacto conmigo desde que soy presidenta y, aunque nos han dicho que pongamos fecha para una reunión tras este informe, lo que quiera es que vean cómo están los parques, no ir nosotros a María Pita”, finaliza. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Mesa del comisario durante el sorteo benéfico '1 Picasso por 100 euros' para ganar la obra 'Retrato de Dora Mar'

Un francés gana un Picasso valorado en un millón de euros en una rifa solidaria en París
EFE
Copoga recomienda cuidar los pies al hacer el Camino de Santiago

El aumento de peregrinos en el Camino dispara las lesiones en los pies, según los podólogos gallegos
Redacción
Manuel y Miguel Reija, en la sala en la que se celebra el juicio, este martes

La segunda sesión del juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña aviva viejas emociones
Lara Fernández
Una persona entra en el parque juvenil, ayer, con las vallas apiladas en un extremo

El nuevo parque de A Coruña que costó 230.000 euros "corta a los vecinos" y "da calambres"
Guillermo Parga