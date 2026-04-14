El nuevo parque de A Coruña que costó 230.000 euros "corta a los vecinos" y "da calambres"

Una persona entra en el parque juvenil, ayer, con las vallas apiladas en un extremo Patricia G. Fraga

Apenas 20 días después de que el Ayuntamiento anunciase la apertura de la nueva zona recreativa de Novo Mesoiro, una superficie de más de 1.500 metros cuadrados situada tras varios bloques de viviendas de Ribeira Sacra y cerca del rego de Moitos, la asociación vecinal ha recopilado las quejas de varios usuarios y ha redactado ya un primer informe desfavorable sobre el estado de la instalación. Entre los incidentes más llamativos están testimonios de cortes e incluso de calambres.

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En primer lugar, el camino de acceso al parque, a través de un camino silvestre que se ha adecuado para el tránsito peatonal, no acaba de convencer a quienes lo consideran un desafío para los menos habilidosos. “Ese camino de bajada desde Ribeira Sacra hay que arreglarlo, ya hemos enviado varias fotos para ver si se dan cuenta de cómo ha quedado”, comenta la nueva presidenta vecinal, Patricia Fernández, que se sorprende de cómo una instalación que ha costado 230.000 euros puede dar lugar a incidentes que ponen en peligro la integridad de los usuarios. “Nos urge disfrutar de un parque nuevo con seguridad y no con bancos que cortan a los vecinos o zonas que dan calambres”, denuncia. “Son varios los que nos comentan que, en el área de calistenia, al intentar apoyarse, han recibido calambrazos”, añade. Por su parte, fuentes municipales indican que “la zona no está acabada porque se está esperando a que arraigue el césped”.

Elementos en mal estado en el corredor verde Patricia G. Fraga

Alcaldía

El informe que la asociación ha remitido a Alcaldía hace referencia a la presencia de las vallas de obra. Además, el parque del Corredor Verde, situado a escasos tres minutos a pie e inaugurado en 2022 tras nueve años de retrasos, también es objeto de demandas de mantenimiento. Adjuntan los residentes fotos de partes en mal estado y que creen que pueden suponer “un peligro” para los pequeños.

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La presidenta vecinal pide una reunión con la alcaldesa, a la que invita a visitar Novo Mesoiro. “No se han puesto en contacto conmigo desde que soy presidenta y, aunque nos han dicho que pongamos fecha para una reunión tras este informe, lo que quiera es que vean cómo están los parques, no ir nosotros a María Pita”, finaliza.