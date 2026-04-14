El lotero que selló la Primitiva millonaria de A Coruña en 2012: “El delegado dijo que estaba liquidada y que no llamase más”

Manuel y Miguel Reija, en la sala en la que se celebra el juicio, este martes Patricia G. Fraga

La Audiencia Provincial de A Coruña acoge este martes la segunda jornada del juicio de la Primitiva millonaria que en 2012 recayó en la ciudad y nunca fue abonada. El lotero de San Agustín, Manuel Reija, se enfrenta a una pena de seis años por presunta estafa, y su hermano Miguel, por entonces delegado de Loterías y Apuestas del Estado en A Coruña, a una condena similar por blanqueo de capitales. En la sesión de este martes está previsto que declaren hasta diez testigos.

El primero en acceder a la sala fue el lotero de Carrefour que en junio de 2012 selló el boleto premiado. A las preguntas de la fiscal, Olga Serrano, aseguró que se enteró de que la Primitiva había tocado en A Coruña “un sábado a las diez de la noche, cuanto el delegado -Miguel Reija- llamó a mi señora para anunciar que había tocado”. En esta llamada, no obstante, no se dieron “más detalles”.

Horas después, “supimos por la persona que nos trajo el cartel de que era una apuesta automática, y no supimos nada más”. Un lunes “de 1 a 2”, cuando habían pasado dos semanas, “vino una señora preguntando si se había cobrado el premio, diciendo que su madre había perdido el boleto”. Es entonces cuando la lotera, mujer del testigo y titular de la administración, “llamó a Miguel Reija y este le dijo que esa Primitiva ya estaba liquidada. ‘No me llames más. Si alguien quiere algo, que venga a la delegación’, dijo”.

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En la administración de Carrefour no tuvieron más noticias de este premio “hasta que un mes después vino un señor, cliente habitual -apuntó a Manuel Ferreiro, cuya familia reclama el premio en el juicio- y se acercó a mirar el cartel diciendo que esa Primitiva era suya y se habían quedado con ella”. Este hombre “volvió al cabo de tres semanas y dijo lo mismo. Yo le dije que pusiese una reclamación en la delegación, y, tiempo después, me llamó para decir que ya lo había hecho pero no le habían contestado”, relató. Lo que ocurrió días después es que “me llamaron de la delegación meses más tarde para tomarnos huellas. Le pregunté a Miguel qué ocurría, y él dijo que no nos preocupásemos, que ya nos informaría”.

El lotero, además de relatar cómo es el funcionamiento a la hora de sellar y dar premios, recalcó que “la ilusión más grande de un lotero es dar un premio, pero este solo nos dio disgustos”.

Al término de la declaración, una mujer presente en el público le espetó, mientras este pasaba por su lado: “Te vas a morir, menudo pieza estás hecho. Eres un cabrón”.

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El segundo en declarar fue el director de negocios de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) en 2012, Juan Antonio Gallardo, quien testificó que en julio de aquel año Miguel Reija “cuenta la incidencia de boletos, uno de ellos una Primitiva”. No obstante, pese a no contar detalles de cómo Manuel Reija había hecho tal hallazgo (está acusado de estafa y apropiación indebida), “presupusimos veracidad en quien encontró el boleto porque podría haberlo cobrado. Entendí que había una postura honesta en la devolución del resguardo”.