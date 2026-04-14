El Atlantic Pride estrena ‘Atlantic Drag!’, una celebración del talento drag coruñés

El festival Atlantic Pride de A Coruña amplía su propuesta en su séptima edición con el nacimiento de ‘Atlantic Drag!’, una nueva cita que rendirá homenaje al talento drag local. El evento se celebrará la tarde-noche del lunes 6 de julio en la plaza de Pontevedra, en lo que la organización define como una gran fiesta de la creatividad, la libertad y la reivindicación desde el escenario.

Un total de 13 artistas formarán parte de este espectáculo: Agata Terrier, Ball Monte, Cloe Savage, Escarlatina Pier, Kara, Kelly Amethyst, Kit, Meri Krishna, Muna Duval, Nomi Bull, Rrrita, Xen y Yvhanne Klown. Todas ellas son caras habituales de la escena drag gallega, con presencia en espacios de referencia como Claro Boba! o It’s Time for Drag.

Cartel Atlantic Drag

Desde la organización destacan que esta nueva propuesta nace con el objetivo de “reconocer, visibilizar y poner en valor el talento local”, subrayando el papel que el drag ha tenido en la vida cultural, artística y nocturna de la ciudad. “Más que un espectáculo, es una forma de expresión que combina estética, humor, música y performance para reivindicar libertad e identidad”, señalan.

‘Atlantic Drag!’ se suma así a un cartel que volverá a llenar A Coruña de música y diversidad del 5 al 12 de julio. El festival contará con artistas como Alba Reche, Julieta, Ricky Merino o Kika Lorace, además del espectáculo electrónico de Zahara.

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El cartel también incluirá talento gallego emergente y nombres de proyección nacional e internacional como Miriam Rodríguez o Whigfield, junto a reconocidas figuras del performismo como Choriza May, Pitita o Chloe Vittu.