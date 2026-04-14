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A Coruña

Detenido un ladrón con una bolsa de monedas en un bar de Torreiro

La Policía Nacional realizó tres arrestos por robos con fuerza durante el fin de semana

Abel Peña
Abel Peña
14/04/2026 17:42
Coche patrulla de la Policía Nacional
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El pasado fin de semana, la Policía Nacional detuvo a tres sospechosos de robo con fuerza. Por extraño que pudiera parecer, uno de ellos tuvo lugar a las nueve de la noche del viernes en la céntrica calle Torreiro. Pero no fue ningún testigo quien le delató: el ladrón hizo saltar la alarma del bar donde irrumpió, de manera que cuando los agentes llegaron, le descubrieron con una bolsa de monedas en la mano y la caja vacía. 

Al día siguiente, sábado, de madrugada, otros dos sujetos trataron de robar en en un local en obras de Severo Ochoa y, al no ser espantados de allí por un vigilante, acabaron rompiendo la ventanilla de un coche en la avenida de A Sardiñeira y llevándose todo lo que encontraron en su interior.  

Afortunadamente, el guardia de seguridad había advertido a la Policía, que ya estaba buscándoles, y cuando los patrullas escucharon el estrépito de la rotura de la ventanilla con una piedra, les persiguieron, dándoles alcance en la avenida de Arteixo. Llevaban encima dos básculas, joyas y documentación.  

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