Cuando el asterisco es el mensaje

Astriscos pintados en los Cantones Patricia G. Fraga

El asterisco es un signo gramatical (*) que hoy en día se suele encontrar en los huecos de los formularios que es obligatorio rellenar. También se usa para indicar una nota al pie de página, aquel bit de información por el que quizá vale la pena desviar la vista hasta el borde inferior de la página. También se usa para indicar una errata.

Rara vez es el asterisco mismo un mensaje pero eso es lo que ocurre en A Coruña, donde el centro de la ciudad ha amanecido con las paredes cubiertas de enormes asteriscos, de metro y medio de diámetro, en Monte Alto (sobre todo en el entorno del mercado) y los Cantones, además del Orzán.

La solución al enigma puede encontrarse, como tantas otras cosas a día de hoy, en las redes sociales, en aste_risco.art. Esto invita a pensar que se trata no de una gamberrada, sino más bien de una intervención artística.

No es la primera vez que ocurre algo así en las calles coruñesas, donde durante mucho tiempo aparecieron en los rincones más insospechados azulejos de calaveras con huesos cruzados de 'Voltou o Xerión'. Arte o no, los policías locales están interesados en hablar con el autor.