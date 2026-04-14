¿Cómo fue el día de la proclamación de la República en A Coruña?: sol, un accidente laboral, el robo a un persa y cacao

Postal de Lucien Roisin Besnard que muestra la calle de San Andrés en A Coruña a principios del siglo XX Lucien Roisin Besnard

"La Monarquía ha concluido ayer en España. Simultáneamente se proclamó la República en todas las capitales. Nadie se opuso al hecho y hoy existe una República más en Europa". Así iniciaba su crónica El Ideal Gallego el 15 de abril de 1931, un día después de la proclamación de la Segunda República, que en este 14 de abril de 2026 cumple su 95 aniversario. Fue, por razones obvias, la gran noticia del día, pero no la única que ocurrió en una ciudad que al salir la edición del periódico ya empezaba a vivir en un nuevo régimen.

El diario explicaba sobre este que el 14 de abril, poco antes de las cinco de la tarde, una bandera republicana entraba el en Palacio Municipal de María Pita, dirigiéndose al salón de sesiones. "Un grupo destrozó el retrato del Rey, colocando en su lugar la bandera republicana, que momentos después izaron en una de las astas que existen en la fachada", se puede leer en El Ideal Gallego.

Lo que había empezado a las seis de la mañana en ciudades como San Sebastián o Eibar llegó en menos de doce horas a una A Coruña en la que las elecciones municipales del día anterior -13 de abril- habían dejado una clara muestra del sentir de los vecinos, con 33 concejales republicanos (de sus distintas alas), cinco monárquicos y uno socialista.

Fueron estos ediles republicanos los que entraron en el despacho del alcalde, Maximiliano Asúnsolo Linares-Rivas, quien les dijo que no tenía noticias oficiales como para entregarles la Alcaldía, pero que tampoco se oponía a ello, eso sí, "pidió que se consignase su protesta".

De inmediato se constituyó el nuevo Ayuntamiento republicano, presidido por Antonio Lens Viera, que se encargó de la proclamación oficial de la Segunda República en A Coruña. Un símbolo de esta fue la llegada desde el Casino Republicano de un cuadro con la efigie de la República que se colocó al frente del salón de sesiones de María Pita, como forma de hacer ver que, efectivamente, el régimen había cambiado.

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Entre las pocas incidencias que dejó la jornada en A Coruña quedaron el destrozo de retratos de la Unión Monárquica, aplastados en la acera del Cantón, o un grupo de "muchachos" que se dedicó a retirar los escudos monárquicos que encontraban. Fue precisamente un aviso de esta situación por parte de la Dirección del periódico, explica El Ideal Gallego, el que hizo que el nuevo regidor decidiese publicar un bando para calmar los ánimos: "Hemos logrado la República después de esfuerzos y sacrificios considerables, y es menester demostrar ahora que sabemos merecerla. Para ello la Alcaldía, en nombre del Concejo del pueblo de La Coruña, tradicionalmente liberal y democrático, recaba el auxilio de los ciudadanos seguro de obtenerlo, y exhorta a todos a que ni alteren la tranquilidad pública ni adopten represalias de ningún género, ya que la obra nefasta de la tiranía en estos años vergonzosos ha de ser escrupulosamente revisada y serenamente juzgada".

A la vez que el Ayuntamiento republicano estrenaba integrantes, también lo hacía el Gobierno civil de Provincia, presidido de forma interina por Domingo Cortón Freijanes, quien también iniciaba su mandato apelando a "guardar el orden y la serenidad que estos momentos exigen".

El día siguiente, 15 de abril, fue proclamado festivo por los republicanos, que hicieron un llamamiento al comercio para unirse y celebrar "en señal de alegría por la proclamación de la II República".

En una jornada en la que la temperatura máxima fue de 18,4 grados y la mínima de 10,8, con viento del nordeste y cielos despejados, la vida continuó en A Coruña, donde la agenda cultural permitía ver 'El Kameraman' de Buster Keaton el el cine del Kiosco Alfonso, 'Rosalinda' de Jacqueline Logan en La Terraza o 'El poder de una mirada' en el Cine París. En el teatro Linares Rivas se programaba 'Mi marido es un embustero' y en el Rosalía el protagonismo era para 'La Vida es Sueño' de Calderón de la Barca.

Además, el Registro Civil se anotaba el nacimiento de María Josefa Francisca Socorro Carnota Aradas, mientras que también se indicaba las defunciones del niño de once años Pastor Sineiro Míguez por "asfixia por sumersión", Donato Beltrán Pérez, de 42 años, por "hemorragia cerebral" y la pequña de tres años María Morán Cabanas, por una "bronco-pneumonía". Eso sí, el día que se proclamó la Segunda República no hubo ningún matrimonio en A Coruña.

Durante la misma jornada también se produjeron diversos sucesos, como el que afectó a un vecino de Culleredo de 33 años, quien "trabajando en la fábrica de cerillas se ocasionó al inflamarse un molino de resina quemaduras de primer grado en la cara y antebrazo", o el que llevó hasta la Casa de Socorro de Santa Lucía a un joven de 15 años vecino de Arteixo que se hizo una herida en la mano derecha "al descargar un bocoy".

También se denunció a un hombre conocido como 'El Saldista' por robar "géneros por valor de 500 pesetas" a un ciudadano persa establecido en A Coruña, dos mujeres denunciaron al marido de una ellas por "haberlas maltratado de palabra y obra" y un septuagenario afirmó ante la Policía que le habían estafado 300 pesetas.

Y mientras la ciudad daba un vuelco de régimen, la Sociedad de Amigos de los Árboles denunciaba que varios ejemplares habían sido tronzados en la carretera del Monte de San Pedro.

En el muelle de Linares Rivas continuaban el 14 de abril las descargas de mercancías, que llevaron a la dársena coruñesa, entre otras cosas tejidos, vinos, arroz, manteca, azulejos, esparto, azúcar, aceite, jabón, alubias, madera, pasta para sopa, bacalao o cacao.

En el ámbito deportivo, El Ideal Gallego destacaba en una nota la "gran noticia para los infantiles" que suponía el tener ya un campeonato para disputar el título de A Coruña: "Podrán entrar ahora en el torneo todos los equipos que lo deseen. El precio es de 4 pesetas y habrá que comunicarse antes del 30 del presente en el Campo de Artillería, 20, tercero".