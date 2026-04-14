Comienza la demolición del edificio en ruinas en la calle Puerto Rico de A Coruña

Inés Rey supervisa los trabajos de demolición Javier Alborés

El Ayuntamiento comenzó ayer la demolición del edificio situado en la calle Puerto Rico, en el barrio de Os Mallos, que había sido declarado en estado de ruina inminente por la concejalía de Urbanismo. La alcaldesa, Inés Rey, visitó por la tarde el lugar para supervisar el proceso.

Este inmueble fue durante años un foco de constantes problemas para los vecinos. El edificio padeció incendios y en él se alojaron personas que generaban conflictividad en el entorno. El Ayuntamiento envió retirados requerimientos a los propietarios para que tomaran medidas de conservación y salubridad, pero todos fueron desatendidos. Finalmente, tras un largo proceso derivado de la inactividad de la propiedad, el Ayuntamiento logró ejecutar la demolición de manera subsidiaria, ya que le girará los gastos de la obra a la propiedad.