Casi lleno en las rutas a Málaga, Valencia y Londres en su despedida de Alvedro

Pasajeros a las puertas de la terminal de Alvedro PATRICIA G. FRAGA

Tres rutas dejaron de estar disponibles en la parrilla de Alvedro hace unas semanas. El primero en despedirse del aeropuerto coruñés fue el enlace a Londres, operado por Vueling. Fue el 27 de marzo cuando partió el último vuelo rumbo a Gatwick. Días después, en la primera semana de abril, le siguieron las conexiones con Málaga y Valencia, de la aerolínea Volotea, las únicas que operaba en la actualidad en el aeródromo de A Coruña.

La ‘fuga’ vino motivada por el fin de los convenios de promoción turística que estaban en vigor entre las compañías y el Ayuntamiento, y no por una cuestión de baja demanda. Sin ir más lejos, según las estadísticas publicadas por AENA este lunes, las tres conexiones registraron altas ocupaciones. Tanto que algunas de ellas rozaron el lleno en marzo.

El enlace con Málaga movió el mes pasado 3.046 pasajeros, representando un 95,4% del total. Valencia, por su parte, registró 2.797 viajeros, con un 91,7% de ocupación media. Más pasaje contabilizó la ruta a Londres-Gatwick (4.957 personas), con un porcentaje del 86%. Es decir, Alvedro perdió en marzo tres rutas consolidadas y muy demandadas por los coruñeses.

Volotea se pronunció en febrero, cuando dio a conocer su marcha de Alvedro, confirmando que “siempre ha estado interesada en desarrollar rutas desde A Coruña y desde Galicia, y que esa voluntad sigue presente ahora de cara al futuro”.

Por el contrario, mientras el aeródromo coruñés perdía tres rutas en tan solo unos días, ganó en Semana Santa un nuevo destino. Eso sí, estacional. Vueling estrenó el 30 de marzo la conexión con Tenerife Norte, con precios que oscilan entre los 31 y los 161 euros por billete. Tan solo un día después lo hizo Binter, con los billetes por trayecto entre los 120 y 195 euros. En total, 2.300 plazas semanales para volar entre ambos destinos. En marzo, a su vez, el aeropuerto de A Coruña contó el mes pasado, por fin, con pasaje movido por el Imserso: 5.647 pasajeros en 34 vuelos de este programa.

Propuesta conjunta

El Ayuntamiento de A Coruña se encuentra inmerso en una ronda de contactos con diferentes sectores para elaborar una propuesta consensuada para Alvedro. Así, acordó con agentes como los hoteleros, los hosteleros, congresos o las agencias de viajes, entre otros, un plan conjunto para el desarrollo del aeropuerto. El objetivo es defenderla en la V Jornada de conectividad aérea de Turespaña y AENA, que se celebrará en Reus los días 28 y 29 de abril.

Alvedro, Lavacolla y Peinador también pondrán en común las propuestas de conectividad aérea de las tres ciudades de cara a este encuentro. Todo ello en un contexto de debate político en Galicia. Mientras la Xunta anunció que va a destinar 100.000 euros a la promoción turística en origen a cada nueva ruta captada en los tres aeropuertos gallegos, la alcaldesa, Inés Rey, calificó esta medida como “una vergüenza”.