Bruno González | “Me gustaría que cambiásemos nuestra actitud frente al antibiótico”

El investigador de la Complutense Bruno González Zorn cedida

Bruno González Zorn (Madrid, 1971) lleva toda una vida investigando sobre la resistencia a los antibióticos en los seres humanos, los animales y el medio ambiente bajo la perspectiva de una sola salud. Lo que ahora se conoce como ‘One Health’. Catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos y asesor en la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofrece esta mañana (12.00 horas) en el Centro de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña una conferencia en la que abordará los desafíos en la salud mundial y la necesidad de centrarse en lo que puede hacer cada uno para solucionar muchos de estos problemas.

¿Qué aspectos se abordarán en la conferencia?

Voy a hablar sobre la importancia de abordar los problemas de salud del ser humano bajo la perspectiva de una sola salud, ‘One Health’.

¿Qué significa realmente?

Sabemos desde hace mucho tiempo que nuestra salud no depende solo de nosotros, sino también del medio ambiente y de los animales. Ese concepto no es muy difícil de entender. Ya nos dimos cuenta hace mucho tiempo que para erradicar la rabia la solución no era tratar a las personas enfermas de rabia, sino que había que vacunar a los perros. Ya en la época griega sabíamos que las aguas sucias generaban enfermedad. Por el covid, nos hemos dado cuenta de que conviene saber qué tipo de animales conviven y pueden generar una pandemia mundial. La semana pasada en una reunión del G-7 se decidió que, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), era necesario abordar todos los problemas del ser humano con esta perspectiva de ‘una salud’, o sea ‘One Health’. No debemos separar la salud como aspectos distintos, sino como una sola. Eso es esencial.

“Sabemos desde hace mucho tiempo que nuestra salud no depende solo de nosotros mismos, sino también de otros aspectos como el medio ambiente o los animales” Bruno González

Muchos de esos problemas son provocados por los antibióticos. ¿Por qué es tan necesario mantener un control?

El mayor problema sanitario al que se enfrenta la humanidad actualmente es la resistencia a los antibióticos. Estamos acostumbrados a que los antibióticos curen y, desde hace treinta años, aún no hemos descubierto ninguna familia nueva de ellos, y, como las bacterias tienen esa capacidad de adaptarse, lo han hecho perfectamente y ya tenemos muchas bacterias con resistencia a estos antibióticos y cada vez menos opciones para tratarlas. Eso pone en peligro toda la medicina moderna. Si no controlamos esas bacterias, no podemos trasplantar órganos o realizar cirugías, por ejemplo.

Usted la apoda como “la pandemia silenciosa”.

Exacto. Tenemos cada vez más muertes, pero seguimos sin ver la solución para evitarlas. En España nos automedicamos más que en otros países, seguimos prescribiendo más antibióticos de los que deberíamos y, aunque tenemos un plan nacional de lucha contra los antibióticos, tenemos que tener uno más fuerte. Ahora, en casi todos nuestros hospitales, tenemos bacterias resistentes a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. En España mueren 23.000 personas al año asociadas a la resistencia a los antibióticos.

¿Hay cierto desconocimiento sobre este aspecto?

Sí. Creo que hace veinte años era mucho más frecuente automedicarse que ahora, pero sí que me gustaría que los españoles cambiáramos nuestra actitud frente al antibiótico. Hasta ahora, el enfermo al que no le prescribían antibióticos salía de la consulta enfadado y me gustaría que cambiáramos entre todos ese chip. Deberíamos alegrarnos cuando no nos prescriben un antibiótico, que quiere decir que nuestro cuerpo puede luchar contra la propia enfermedad. Es una buena noticia cuando no te recetan antibióticos. Aún creemos que nos hacen caso solo cuando nos recetan antibióticos y que es esa fórmula mágica que nos va a curar.

¿Qué se puede hacer para tratar de encontrar una solución a este problema?

Yo soy optimista porque veo que en España hemos cambiado mucho. Hace veinte años no había mucho interés en hablar de resistencia a los medicamentos y ahora se entiende el concepto mucho mejor. El cambio de actitud en España se está dando, pero necesitamos hacer todavía un esfuerzo mayor. 