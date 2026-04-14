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A Coruña

Ana Pontón propone desde A Coruña un plan para reforzar la atención a la diversidad en las escuelas

El Bloque llama a invertir diez millones de euros en los centros gallegos

Redacción
14/04/2026 17:40
Queixas, Pontón y Veira, esta mañana en A Coruña
Queixas, Pontón y Veira, esta mañana en A Coruña
Cedida
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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propuso esta mañana desde A Coruña un plan de refuerzo para la atención a la diversidad en las escuelas coruñesas y gallegas. Dotado con diez millones de euros, el proyecto propone contratar el personal de apoyo necesario para garantizar que todo el alumnado con necesidades especiales tenga la atención que merece. 

En un encuentro que mantuvo junto a representantes de las Anpas y la Federación Provincial de Centros Públicos de A Coruña, así como con la candidata del Bloque a la Alcaldía, Avia Veira, y la concejala Mercedes Queixas, la líder nacionalista denunció la situación en la que se encuentra, a su juicio, la educación pública en la ciudad y el conjunto de Galicia. Así, recordó las manifestaciones que ya habido por parte de la ciudadanía coruñesa e incidió en que la situación en muchos casos es “lamentable”, con aulas con goteras y centros con “problemas estruturais moi graves”

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Por tanto, defendió que el Bloque va a llevar al Parlamento gallego su propuesta para reforzar la atención a la diversidad y desarrollar un plan de mantenimiento de los centros, especialmente en los casos de edificios antiguos de 40 o 50 años que “levan moito tempo sen ter ningún tipo de obra nin rehabilitación integral”. 

Asimismo, pidió a la Xunta que asuma integralmente la rehabilitación de los centros en lugar de delegar en los ayuntamientos, porque afrontan una competencia que no es suya o bien surgen diferencias de criterio que se traducen en que no se hagan las actuaciones necesarias, dijo. “O mellor investimento que podemos realizar é unha educación de calidade”, remachó.

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