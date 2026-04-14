Amancio Ortega posee el mayor patrimonio inmobiliario del mundo

Amancio Ortega, en una imagen de 2024 Quintana

Amancio Ortega, fundador de Inditex, es el multimillonario con la mayor cartera inmobiliaria del mundo. Esta es la conclusión a la que ha llegado la revista ‘Forbes’, que estima que está valorada en 21.200 millones de euros y que está compuesta por más de 200 propiedades en trece países.

Pontegadea, sociedad mercantil con sede en el Cantón Grande de A Coruña, es el principal vehículo inversor que gestiona estas propiedades. Ortega lo ha utilizado tradicionalmente para reinvertir en el ladrillo los beneficios millonarios que percibe cada año del grupo textil, con la compra de múltiples edificios en todo el mundo con los que posteriormente obtiene rentas a través de los alquileres que abonan los inquilinos.

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La última gran operación de esta compañía se hizo pública en noviembre de 2025 y se realizó en Canadá, con la compra de un edificio de oficinas en Vancouver, alquilado a Amazon, por un importe de 680 millones de euros. En este país, Ortega ya había protagonizado otra importante adquisición en 2022 al convertirse en el nuevo dueño del rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto, sede de Royal Bank, la principal entidad financiera del país, tras pagar 840 millones de euros.

El empresario se centra, sobre todo, en la compra y la gestión de edificios no residenciales y centros logísticos, con propiedades que se expanden por España, toda Europa y Norteamérica.

El año pasado, Pontegadea apostó por incorporar centros logísticos cercanos a grandes urbes, como una nave cercana al aeropuerto de Amsterdam, y distintos edificios de oficinas destinados al alquiler, como la sede del grupo Planeta, en la avenida Diagonal de Barcelona, inmueble cuyo nombre comercial es D Garden 662.

Con un montante que se elevó a 250 millones de euros, esta se convirtió en la mayor operación inmobiliaria que ha ejecutado Ortega en España en una década. En 2016 se hizo con la conocida como Torre Cepsa, uno de los rascacielos de Madrid, por el que pactó un precio de 490 millones de euros. El brazo inversor de Amancio Ortega también ha llevado a cabo otras operaciones destacadas durante este 2025. En octubre cerró la adquisición del edificio de oficinas centrales del Banco Sabadell en Miami (EEUU) por 235 millones de euros.

‘Forbes’ recoge declaraciones de dos agentes inmobiliarios que han trabajado en Pontegadea. En ellas se indica que Amancio Ortega suele comprar “propiedades de lujo en transacciones al contado, sin deudas”, y rara vez vende.

Otros negocios

El fundador de Inditex también invierte más allá del ladrillo. Está presente en sectores como el energético, donde posee una importante participación y se estrenó el año pasado en el mundo portuario.

Redeia, Enagás, la portuguesa REN, y una sólida alianza con Repsol en parques eólicos y fotovoltaicos, además de controlar el 30% de Telxius para operar cables submarinos de fibra óptica, son algunas de ellas.

Esta cartera de inversiones se completa con incursiones recientes en la gestión de aparcamientos (Q-Park) y terminales portuarias en el Reino Unido, utilizando los masivos dividendos de su participación mayoritaria en Inditex para garantizar ingresos estables y recurrentes a largo plazo. Su último movimiento se ha producido este año, al anunciarse la intención de Pontegadea de adquirir una participación del grupo australiano Qube.