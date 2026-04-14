A Coruña da la bienvenida a una guía que está para comérsela

Una persona muestra la guía en la plaza de Lugo de A Coruña Cedida

Es recurrente la expresión en el coruñés de toda la vida, ese que ha visto cambiar el nombre y tipo de negocio en su barrio hasta perder la memoria, de “hay tantos sitios nuevos que ya me pierdo”. Muchas veces sin saberlo, se ha adaptado a una oferta cada vez más ecléctica, ha moldeado su paladar hasta interiorizar sabores del mundo y se ha convertido en un especialista a la hora de manejar los palillos como si hubiera nacido en el pleno Cantón chino. Y aún así, recordar nombres, dar recomendaciones y montarse un plan a medida todavía le cuesta. Para él, y para los que visiten la ciudad en busca de sus diferentes matices, llega Macarfi, una guía gastronómica con 16 años de trayectoria y que arriba a Galicia con una propuesta, atractivos y usos diferenciales. El próximo jueves se presentará con un evento especial en el Club Cámara Noroeste.

Nacida en Barcelona como un proyecto personal de Manuel Carreras Fisas, un apasionado de la gastronomía, toma como modelo la histórica Guía Zagat y su “enfoque colectivo de valoración”, según fuentes de la propia empresa. Si bien el concepto de guía traslada directamente a Michelin o Repsol, desde Macarfi recuerdan: es el primer compendio “sin una multinacional detrás”. Además, otro de sus puntos fuertes es el hecho de que no se fija únicamente en la alta cocina, sino también en la casa de comidas que ese coruñés de toda la vida al que apuntábamos al principio tiene como secreto mejor guardado.

La representación

Macarfi se presenta en Galicia con 200 referencias, de las cuales la mitad son de la provincia de A Coruña, mientras que la cuarta parte del total hacen referencia al núcleo urbano herculino. Es decir, un total de 50 establecimientos recomendados, entre los que el más valorado es O Terreo, seguido de Árbore da Veira, y una larga lista de restaurantes y casas de comidas que alcanzan una valoración de 8 sobre 10. En el global, el top 3 autonómico corresponde a Culler de Pau (O Grove), Retiro da Costiña (Santa Comba) y Asador O Pazo (Padrón).

O Terreo y Árbore da Veira encabezan las preferencias de los llamados embajadores de la guía Macarfi

Son las valoraciones de la guía Macarfi 2026 pero, ¿cómo y quiénes las han firmado? Se trata de todo un ‘ejército’ de colaboradores o embajadores repartidos por toda España. Las características comunes son el hecho de ser “aficionados a la gastronomía con criterio, tener una participación altruista y evaluaciones basadas en experiencias reales”, según asevera la empresa, que califica el modelo de un garante de “independencia, pluralidad y credibilidad frente a las valoraciones individuales o anónimas”. Por otra parte, el equipo siempre paga sus visitas y no se identifica previamente. Básicamente, la tiranía de la reseña de internet, basada en el anonimato, no existe. La crítica mala no tiene lugar, porque directamente un mal espacio gastronómico no entra en la selección Macarfi.

La web y la aplicación de la nueva guía son otras herramientas clave del proyecto, ya que permiten filtrar por ubicación, tipo de cocina y presupuesto, además de encontrar restaurantes según el momento, consultar puntuaciones, reseñas y datos de contacto. “Su enfoque es práctico y pensado para el uso real del comensal”, señalan.

Finalmente, el Club Macarfi está dirigido a quienes buscan una relación más cercana con la gastronomía e incluye un acceso a la tienda gourmet, así como participación en experiencias exclusivas. Entre ellas, destacan el cierre exclusivo para socios de restaurantes como Asador Etxebarri, Desde 1911 o Disfrutar. Una cita próxima en Jaén reunirá a cinco de los mejores restaurantes de la provincia en un castillo para ofrecer una cena a diez manos. Las experiencias gallegas serán una realidad en un breve espacio de tiempo.

No solamente se centra en la alta cocina, sino que también tienen cabida las casas de comidas clásicas

Antes, para ir abriendo boca, nada como probar alguna de las 50 referencias de una ciudad que ha encandilado a los embajadores de la tercera guía gastronómica de España. Nada como descubrir A Coruña.