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A Coruña

Vandalizan con pintura las sedes de la Universidad de Abanca en A Coruña, Vigo y Santiago

Ep
13/04/2026 12:16
Sede de Abanca en A Coruña vandalizada
La sede de la Universidad de Abanca en la ronda de Nelle de A Coruña amaneció atacada con pintura blanca
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La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) de Abanca ha amanecido este lunes con restos de pintura blanca en la fachada de sus sedes en Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña, donde también se puede leer la pintada '15-A. O ensino non é negocio'.

Según han detallado fuentes de la institución consultadas por Europa Press, las pintadas se han registrado efectivamente en los campus de A Coruña y Vigo, así como en la sede institucional en Santiago de Compostela.

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Por todo ello, han confirmado que presentarán la correspondiente denuncia y que actualmente están evaluando los daños causados por estos actos vandálicos.

En este contexto, la organización Erguer. Estudantes da Galiza tiene convocada para este 15 de abril (15 A) una jornada de huelga estudiantil en todos los niveles educativos para denunciar la "privatización" de la enseñanza en Galicia.

"Las estudiantes gallegas no podemos aceptar esta situación y tenemos el deber de organizarnos y luchar contra esta agresión a nuestros derechos e intereses", denunciaba Erguer en un comunicado el pasado mes de marzo.

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