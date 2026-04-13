Una madre de A Coruña logra atención específica para su hijo con discapacidad tras amenazar con una huelga de hambre

Un niño y su madre el primer día de colegio Europa Press

La coruñesa Carmen Villar, que amenazó con una huelga de hambre porque consideraba que la Xunta no actuaba sobre la situación de no escolarización de su hijo de acogida con un 49% de discapacidad, ha logrado que el Gobierno autonómico facilite la incorporación del menor a un centro de A Coruña.

"Es una sensación agridulce, estoy contenta porque el niño va a poder ir al cole pero es muy lastimoso tener que llegar hasta aquí para que tomen en consideración el problema. Han sido 14 meses muy duros y la decisión de la huelga me ha provocado mucho sufrimiento", relataba este lunes Carmen Villar a Europa Press.

Por su parte, la Consellería de Educación ha confirmado que equipos de este departamento, así como de Política Social de la Delegación Territorial de la Xunta en A Coruña, han atendido este lunes a esta madre y se ha acordado una solución provisional para el menor.

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Villar, que denunció este domingo que su hijo de acogida, de 15 años y con un 49% de discapacidad reconocida, llevaba 14 meses sin estar escolarizado, ha relatado que su hijo "empezará esta semana en un aula específica de un centro ordinario" y ha asegurado que "le prometieron una plaza de educación especial en septiembre".

B. (inicial del menor), que tiene un grado de dependencia severo, fue acogido de forma permanente por Villar y su pareja hace 12 años y está, además, bajo tutela de la Xunta. Estuvo en los cursos 2023-24 y 2024-25 en el centro Agarimo (Arteixo, A Coruña), donde, según relató Villar a Europa Press, "conviven niños con diferentes casuísticas".

El propio equipo educativo admitió a la familia una "falta de medios", que derivó en múltiples incidentes, que se saldaron con su expulsión cautelar en febrero de 2025 por motivos de seguridad. "Pusieron unas medidas cautelares en las cuales se explica que no pueden garantizar la integridad del niño de sus compañeros ni del equipo educativo", criticaba.

Desde entonces, no ha regresado a un centro de estas características. Ante esta situación, su familia se siente en una situación de "desprotección institucional", que Carmen Villar decidió denunciar públicamente.