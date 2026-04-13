Sorpresa en el juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña: dos familias reclaman el premio

Manuel y Miguel Reija, en la sala en la que se celebra el juicio, este lunes Javier Alborés

La Audiencia Provincial de A Coruña acogió este lunes la primera sesión del juicio de la Primitiva millonaria, uno de los procesos que más expectación ha generado en la sociedad debido a su carácter enigmático. Fue en julio de 2012 cuando el premio de 4,7 millones de euros recayó en la ciudad, pero nunca fue abonado. Este lunes, catorce años después, el lotero acusado de estafa y su hermano, entonces delegado de Loterías y Apuestas del Estado en A Coruña y ahora acusado por blanqueo de capitales, se sentaron en el banquillo en la primera jornada del juicio. Pese a estar centrada en cuestiones previas, al inicio de la sesión saltó la sorpresa: dos familias reclaman el premio.

La primera es la de José Luis Alonso, a quien los investigadores y la Fiscalía consideran el legítimo propietario del boleto premiado. La otra, la de Manuel Ferreiro, quien llegó a reclamar los 4,7 millones de euros antes del inicio del expediente de hallazgo por parte del Ayuntamiento de A Coruña. Ambos fallecieron, por lo que sus familiares son quienes demandan el premio.

El resto de acusaciones y las defensas solicitaron que se apartase o no se dejase hacer preguntas a la acusación particular que representa a la familia de Ferreiro, ejercida por Belén Canosa, al entender que los dos escritos de acusación son "incompatibles" y "absolutamente excluyentes", pero el tribunal lo rechazó.

Las otras dos acusaciones particulares están ejercidas por Christian Díaz y Beatriz Seijo, representando a la hija y viuda de Alonso, mientras que la fiscal es Olga Serrano, quien encabezó la acusación en el juicio por el crimen de Samuel Luiz. Las defensas, por su parte, están representadas por Jesús Ángel Sánchez, en el caso del lotero Manuel Reija, y Joaquín Burkhalter, letrado de Miguel Reija, hermano del lotero. También están personadas en el proceso la Abogacía del Estado y la aseguradora AXA.

Minutos antes de las 10.00 horas llegaron a la Audiencia Provincial los dos acusados. Por separado y con semblante tranquilo, accedieron al edificio sin prestar declaración a los medios de comunicación. Tampoco lo hicieron sus abogados. Una vez iniciada la primera sesión del juicio, el letrado del lotero indicó que "para que exista estafa tiene que haber un legítimo estafado", algo que contrasta, a su parecer, con el hecho de que "en ningún caso esté acreditada la titularidad del título al portador".

También apuntó a la “falta de legitimización activa” de la hija de Alonso, representada por Christian Díaz, a quien considera “no instituida heredera, sino una legitimaria”. También pidió que no se tuviesen en cuenta los datos de la máquina de la administración, que revelan cuándo se comprobaron los boletos, algo que no fue admitido.

El abogado del exdelegado de Loterías expuso que hay “una absoluta inconcreción de la participación” de su patrocinado, ya que “no se describe ninguna actuación” que pueda ser compatible con el delito de blanqueo de capitales. Antes de concluir la sesión, las partes solicitaron poder aportar nuevas pruebas. Fue entonces cuando Beatriz Seijo, en representación de la viuda de Alonso, entregó un extracto bancario de Carrefour conforme el fallecido hizo la compra en este hipermercado en la fecha en la que se selló el boleto. Esta prueba, puntualizó, “no es nueva, sino la original”.