Viajeros bajando del autobús en Alcalde Manuel Casas Javier Alborés

"¿Es esta la parada?". Preguntaba mucha gente al llegar. En efecto, lo era: desde primera hora de la mañana, Entrejardines ya no es la parada más céntrica del autobús metropolitano, sino Alcalde Manuel Casás, junto a Correos.

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Para muchos, era la primera vez que contemplaban la nueva marquesina, de diseño más moderno que la de Entrejardines, y descubrían el nuevo recorrido que invade la zona peatonal frente a Palexco, rodea el edificio de Correos y regresa por La Marina y los Cantones hacia el área.

A partir de ahora, ese será el recorrido para los 102 autobuses y más de 750.000 viajeros que emplean esta parada, según datos de la Xunta. Algunos temen que tanto tráfico se vea afectado por el ajetreo peatonal que generan, por ejemplo, los cruceros.