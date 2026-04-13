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A Coruña

Los autobuses metropolitanos se adentran como nunca en A Coruña

La nueva parada junto a Correos sustituye desde primera hora de la mañana a Entrejardines

Abel Peña
Abel Peña
13/04/2026 09:38
Viajeros bajando del autobús en ALcalde ManueL Casas
Viajeros bajando del autobús en Alcalde Manuel Casas
Javier Alborés
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"¿Es esta la parada?". Preguntaba mucha gente al llegar. En efecto, lo era: desde primera hora de la mañana, Entrejardines ya no es la parada más céntrica del autobús metropolitano, sino Alcalde Manuel Casás, junto a Correos.

Galería

Así funciona la nueva parada de los autobuses metropolitanos en el centro de A Coruña

Este lunes los autobuses metropolitanos han cambiado la ubicación de su parada. De Entrejardines han pasado a tener su cabecera y final de línea al lado del teatro ColónVer más imágenes

Para muchos, era la primera vez que contemplaban la nueva marquesina, de diseño más moderno que la de Entrejardines, y descubrían el nuevo recorrido que invade la zona peatonal frente a Palexco, rodea el edificio de Correos y regresa por La Marina y los Cantones hacia el área. 

Los primeros autobuses metropolitanos que cambian de ubicación de Entrejardines al teatro Colón de A Coruña

A partir de ahora, ese será el recorrido para los 102 autobuses y más de 750.000 viajeros que emplean esta parada, según datos de la Xunta. Algunos temen que tanto tráfico se vea afectado por el ajetreo peatonal que generan, por ejemplo, los cruceros. 

Viajeros subiendo al autobús en Alcalde Manuel Casás
Viajeros subiendo al autobús en Alcalde Manuel Casás
Javier Alborés
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