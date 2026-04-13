Lionel Shriver, en la Fundación MOP: "Si mi familia hubiese venido a A Coruña, nunca habría ido a la playa"

La periodista Andrea Aguilar con Lionel Shriver en 'The MOP Talks' Fundación MOP

La protagonista de la novela 'Manía' es "rebelde por naturaleza". Pearson Converse, una niña enfrentada a la censura y el ostracismo tras haber sido criada por un matrimonio de testigos de jehová, lucha contra lo políticamente correcto en un mundo que castiga al que no sigue la corriente. Algo similar le sucedió a la autora del libro, Lionel Shriver, protagonista esta tarde en la nave de la Fundación MOP del muelle de Batería en la tercera y última de las charlas del ciclo de encuentros literarios dentro del programa 'The MOP Talks'.

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De alguna manera, la escritora estadounidense artífice de obras como 'Big Brother', 'Todo esto para qué' o 'Tenemos que hablar de Kevin', se siente reflejada con la falta de felicidad que sufrió Pearson en su infancia. Si algo no faltaba en la casa de Shriver, hija de un ministro presbiteriano, era religión. "Había mucha religión en mi casa. Si mi familia hubiese venido a A Coruña, nunca habríamos ido a la playa. Eso sí, visitaríamos todas las iglesias de la ciudad", comentaba entre risas la autora. Igual que la protagonista de 'Manía' -una de sus últimas publicaciones-, a lo largo de su vida Shriver también se reveló: "Cuando cumplí 16 años, decidí no volver a la iglesia", explicó. Un año antes, a los 15, se cambió el nombre que hoy aparece en las portadas de sus libros.

Después de hablar de 'Manía', la conversación de la escritora americana con la periodista Andrea Aguilar cogió un tono más serio cuando fue el momento de 'Tenemos que hablar de Kevin', el gran éxito de la novelista. Centrada en Kevin Katchadourian, un adolescente responsable de varios asesinatos en su escuela, se narra de forma epistolar desde la perspectiva de su madre, Eva. "La historia me llevó a través del periódico. Hubo muchos tiroteos en institutos y se había producido como una especie de firma. Quise contar la historia desde la perspectiva de la madre del asesino. Los padres suelen ser castigados y yo me pregunto si es justo. El libro nos hace esa pregunta, si es justo", dijo Shriver, quien confesó haberse puesto en el lugar de una madre sin siquiera tener hijos: "Me pagan por crear historias así que me las invento. Llegué a este tema de manera experimental desde la perspectiva de haber tenido madre y padre", entonó con una sonrisa.

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Inspiración familiar

'Tenemos que hablar de Kevin' es solo una de las obras en las que, a través de la ficción, Shriver refleja materias importantes de la sociedad. Para escribir 'Big Brother', la escritora americana se valió de su experiencia personal para realizar una sátira feroz de "las familias felices" y de una sociedad obsesionada con el culto al cuerpo y que, a la vez, promociona toneladas de comida basura. "Mi hermano falleció a causa de las complicaciones de estar muy obeso. Cuando publiqué la novela, me riñeron bastante los del movimiento de aceptación, pero creo que se equivocarán porque el libro está escrito desde una empatía enorme. Fue doloroso ver la forma en la que otras personas trataban a mi hermano", expuso visiblemente emocionada la escritora.

Otra de las novelas que siente cercana es 'Todo esto para qué', una novela que explora las miserias de la clase media-baja americana y en la que el protagonista se ve obligado a dejar su trabajo debido a la enfermedad de sus esposa. En el libro se abordan temas como la desigualdad social, con una gran crítica a la sociedad contemporánea americana. "La novela trata la enfermedad y la muerte, que a medida que vas envejeciendo se vuelve más real. Vendió menos copias que mi primera novela, pero creo que es uno de mis mejores libros", concluyó.