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A Coruña

La semilla coruñesa que germinó años después en el ‘Guernica’ de Picasso

El pintor era asiduo de niño la farmacia de Pardo Reguera en la calle Real, donde colgaba un grabado de una pintura de Rubens que, según dos especialistas en el andaluz, quedó marcado en su retina

Doda Vázquez
Doda Vázquez
13/04/2026 03:35
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Grabado de Carl Dupuis a partir del óleo ‘La matanza los inocentes’, de Rubens
Colección Ignacio Pardo Pedrosa
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La cabina del Boeing 747 Lope de Vega, el avión de Iberia que en 1981 trasladó el ‘Guernica’ de Picasso de vuelta a España desde Nueva York, está expuesta en una de las salas del Museo de Tecnología y Ciencia, el Muncyt, de A Coruña. Para muchos, además de los años que pasó el pintor en la ciudad, esa es la conexión coruñesa que existe con el famoso cuadro, pero lo cierto es que hay una más.

Según dos especialistas coruñeses en la obra del genio malagueño, la semilla del ‘Guernica’ se plantó en su mente mucho antes del bombardeo de la población vasca el 26 de abril de 1937. El andaluz, cuya memoria fotográfica está acreditada y quien en su obra posterior a la estancia en la ciudad evocó, incluso décadas después, piezas propias que hizo en A Coruña (o ajenas que vio durante su estancia entre 1891 y 1895),  tuvo como inspiración para su lienzo más famoso un grabado que observó constantemente en la calle Real a finales del siglo XIX.

Un grabado en la farmacia

Estos especialistas son Elena Pardo Antequera, directora de la EASD Pablo Picasso, y Rubén Ventureira, director de El Ideal Gallego, que formularon su hipótesis en el libro ‘Picasso azul y blanco’, publicado en 2014. Recuperar este planteamiento procede al hilo de la actualidad del cuadro, que el  Gobierno del País Vasco reclama llevar a  Guernica para conmemorar el 90 aniversario del bombardeo.

La litografía en cuestión estaba colgada en la farmacia que Gumersindo Pardo Reguera tenía en el número 92 de la calle Real y es una reproducción en blanco y negro de ‘La matanza de los inocentes’ de Rubens,  obra realizada entre 1638 y 1639 y de la que ejecutó dos versiones. Una se conserva en Toronto y la otra en Múnich. Los especialistas investigaron y concluyeron que Picasso “nunca pudo encontrarse directamente frente a ninguna de estos dos lienzos. Donde sí que vio seguro ‘La matanza de los inocentes’, aunque en una versión en blanco y negro (en este punto resulta oportuno recordar que blanco y negro es también ‘Guernica’), fue precisamente en la farmacia de Pardo Reguera. Y los autores de la tesis apuntan también que el propio genio andaluz se refirió a su obra más conocida “como un grabado gigantesco, como una litografía agrandada”.

De una de las paredes de la botica coruñesa colgaba este impresionante grabado, obra de Charles Dupuis, que se encuentra hoy día en poder de uno de los descendientes del farmacéutico, su bisnieto Ignacio Pardo Pedrosa. “El abigarrado conjunto de cadáveres infantiles, mujeres con los pechos desnudos implorando piedad, lanzas y guerreros cumpliendo la sentencia de Herodes” que se ven en esta escena tuvieron que impresionar a aquel niño y seguramente quedaron fijados en su prodigiosa memoria visual durante aquellas visitas diarias que hacía a la farmacia para ir a buscar a su mejor amigo, Antonio, uno de los hijos de Gumersindo.

Las coincidencias entre ambas obras resultan tan asombrosas que Pardo y Ventureira se preguntan si Picasso no tendría en su poder una copia del grabado de Dupuis mientras pintaba el ‘Guernica’, si bien esto está no está documentado en los archivos del artista. Los autores destacan diez coincidencias entre ambas piezas.

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‘Guernica’, de Pablo Picasso 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

1. Caballo y mujer del pañuelo

Pardo y Ventureira interpretan en su estudio de la obra que el caballo herido es un trasunto de la mujer que levanta un pañuelo en el grabado, por una identificación de este animal en el universo picassiano con la mujer.

2. Mujer con brazos en alto

En este caso, el paralelismo es evidente, con las dos mujeres de espaldas, ubicadas en el mismo espacio del cuadro y con ambos brazos en alto.

3. Decreto y ventana

Justo encima de la mujer que levanta los brazos en el ‘Guernica’ y un poco más arriba en el grabado, hay un espacio similar: un cuadrado. En el primer caso, es una ventana y, en el segundo, el decreto de Herodes ordenando la matanza.

4. Mujer con quinqué

Esta figura del ‘Guernica’ guarda similitud formal con el guerrero que, detrás de Raquel, se asoma desde el templo blandiendo una lanza.

5. Mujer agachada

En el ángulo inferior derecho, una mujer agachada levanta la cabeza, una imagen similar a la cabeza inclinada del soldado de Rubens.

6. Guerrero en el suelo

A la izquierda, abajo, en el ‘Guernica’ se ve a un guerrero muerto en el suelo. En el grabado, este espacio está ocupado por varios cadáveres de niños y una madre que los abraza.

7. Mujer con niño

Esta figura de una madre con un hijo en brazos y otra intentando que no se lo arrebaten aparece más o menos en la misma zona en ambas obras.

8. Toro

Es de las partes más discutidas del ‘Guernica’, aunque los autores ven en este animal la figura del hombre fuerte y musculoso que está a la izquierda en el grabado, tapado con pieles.

9. Ángeles y lámpara

En la parte superior, hay una lámpara –en estudios previos del cuadro era un sol– que ilumina el ‘Guernica’. Es también la zona más luminosa del grabado, donde están los ángeles.

10. Puño en alto

En los estudios previos realizados por Picasso, aparece un puño en alto cerca del sol –que acabará siendo una lámpara–, una imagen que también se puede encontrar en la parte central del grabado

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