La Policía Nacional detiene a un hombre en O Castrillón acusado de una agresión a una mujer

Coche patrulla de la Policía Nacional EC

Un hombre fue detenido este lunes en el barrio de O Castrillón, en A Coruña, acusado de una agresión a una mujer en un domicilio de esta zona de la capital herculina.

Según fuentes conocedoras de la investigación, los hechos ocurrieron sobre las 09.00 horas.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que procedieron a la detención del varón, acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Asimismo, la mujer fue trasladada en ambulancia por los servicios sanitarios al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).