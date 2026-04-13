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A Coruña

La Policía Nacional detiene a un hombre en O Castrillón acusado de una agresión a una mujer

La mujer fue trasladada en ambulancia al Chuac

Europa Press
13/04/2026 16:25
Coche patrulla de la Policía Nacional
Coche patrulla de la Policía Nacional
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Un hombre fue  detenido este lunes en el barrio de O Castrillón, en A Coruña, acusado de una agresión a una mujer en un domicilio de esta zona de la capital herculina.

Según fuentes conocedoras de la investigación, los hechos ocurrieron sobre las 09.00 horas.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que procedieron a la detención del varón, acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Asimismo, la mujer fue trasladada en ambulancia por los servicios sanitarios al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

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