La ONCE deja 1,7 millones de euros en premios en A Coruña y Sada

Imagen de archivo de un punto de venta de la ONCE en A Coruña Quintana

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en el área de A Coruña 1.740.000 euros, en dos Sueldazos correspondientes a los sorteos de los días 11 y 12 de abril.

La localidad de Sada ha recibido un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado (un total de 1.500.000 euros), de manos del vendedor Alfonso Vázquez Rodríguez, que vendió el cupón premiado en el sorteo del sábado, 11 de abril, desde su quiosco situado en calle Venezuela, número 2, con la avenida de La Marina.

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En A Coruña, el vendedor de la ONCE José Adalberto Peña Marcano ha dejado otro Sueldazo, esta vez de 2.000 euros al mes durante 10 años (un total de 240.000 euros), desde su punto de venta en Puerta Real, calle Montoto, número 1. El cupón premiado pertenece al sorteo del 12 de abril.

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Además, ‘Mi día’ de la ONCE ha dejado un premio de 3.000 euros en Carballo, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del viernes, 10 de abril, que comercializó el vendedor de la ONCE Juan Antonio Lamas Becerra desde su zona de venta en calle Coruña, número 9.